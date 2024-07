Pourquoi Baldur’s Gate 3 est bien parti pour être le nouveau Skyrim

Le RPG de Larian Studios a presque un an, et pourtant sa popularité reste impressionnante. Preuve de la qualité d'un jeu qui aura séduit presque tout le monde, et qui risque de rester dans le cœur (et le disque dur) de nombreux joueurs pour les années à venir.

Si vous deviez désigner le jeu qui vous a le plus marqué en 2023, lequel choisiriez-vous ? Que vous l’ayez essayé ou non, il y a de fortes chances que Baldur’s Gate 3 vous vienne rapidement à l’esprit, tant il a été acclamé par la critique et apprécié par le public. Dès son lancement, il a réussi à approcher le million de joueurs actifs simultanément sur Steam, un score qui rivalise avec certains des titres les plus populaires de la plateforme.

Alors qu’il s’apprête à souffler sa première bougie en août, il suscite toujours un vif intérêt. Selon SteamDB, le nombre de joueurs actifs simultanément peut encore dépasser la barre des 100 000, comme l’ont repéré nos confrères de Tech4Gamers le 22 juillet dernier. Cela en fait l’un des jeux les plus lancés quotidiennement sur Steam, aux côtés de titres plus récents ou orientés multijoueurs.

C’est d’ailleurs ce qui rend la longévité actuelle de Baldur’s Gate 3 si impressionnante. L’œuvre de Larian Studios est avant tout un RPG solo, même s’il est possible de le parcourir à plusieurs en coopération. Nombreux sont ceux qui ont déjà accumulé des centaines d’heures de jeu, pas forcément pour passer du temps avec des amis, mais parce que la qualité du contenu et la rejouabilité sont au rendez-vous. De quoi rappeler un autre RPG occidental devenu légendaire, et la comparaison pourrait bien aller encore plus loin.

Le digne successeur de Skyrim ?

Larian Studios ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin avec son titre phare. Bien que ses créateurs se tournent vers de nouveaux projets, Baldur’s Gate 3 continue de recevoir des mises à jour régulières, et il ne s’agit pas seulement de correctifs. Si le cross-play, très attendu, devrait arriver dans les prochains mois, c’est surtout la prise en charge des mods, prévue pour septembre, qui devrait faire entrer le jeu dans une autre dimension.

Les joueurs pourront plus facilement redécouvrir Baldur’s Gate 3 sous de nouveaux angles, les développeurs pourront s’exprimer à l’infini, et les streamers auront de nombreux prétextes pour remettre le RPG sur le devant de la scène. Alors oui, même s’il n’a qu’un an, on peut lui prédire une longue carrière comparable à celle de The Elder Scrolls 5 : Skyrim qui, 13 ans après son lancement, continue à être édité sur de nouvelles consoles et conserve une communauté très active. Le Dovahkiin peut donc transmettre son flambeau avec fierté : la relève semble assurée.

