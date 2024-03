Valve a dévoilé la liste des 100 jeux les plus joués sur Steam Deck ces 12 derniers mois, montrant que même les jeux les plus gourmands sont très joués sur la console PC portable de Valve.

À l’occasion du lancement des soldes de printemps sur Steam (au secours, mon backlog), Valve a dévoilé la liste des 100 jeux les plus joués sur le Steam Deck, sa machine qui a lancé tout le marché actuel des consoles PC portables.

Malgré son déficit de puissance face à ses concurrentes comme l’Asus ROG Ally ou la Lenovo Legion Go, les joueurs de Steam Deck restent très friands de jeux qui mettent parfois les plus gros PC à genoux.

Baldur’s Gate 3 est aussi le jeu le plus joué sur Steam Deck

La liste des jeux les plus joués sur Steam Deck comprend une variété de titres à l’image du catalogue Steam, comprenant à la fois des blockbusters AAA très gourmands et des pépites indépendantes parfaites pour le format de l’appareil.

Ainsi, Baldur’s Gate 3 est en tête de liste des jeux les plus joués sur la console PC portable de Valve. Si le RPG multiprimé de Larian Studios a travaillé sa jouabilité sur manette pour les versions console, on doute que l’expérience soit aussi concluante sur l’écran 8 pouces du Steam Deck, mais cela ne semble pas arrêter les joueurs.

Dans le reste de la liste, on retrouve aussi Hogwart’s Legacy, le jeu RPG dans l’univers de Harry Potter qui a au moins le mérite de mieux tourner que sur Nintendo Switch. Un autre RPG, Elden Ring, est aussi présent à la 5eme place, lui qui reste un benchmark de choix pour le Steam Deck. Le reste de la liste est du même acabit, avec des jeux très gourmands comme Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et l’immortel GTA 5.

Les jeux indépendants, plus modestes techniquement, sont aussi majoritaires dans cette liste. On pense à Vampire Survivors et Dave The Diver, respectivement à la seconde et troisième place, mais aussi à Stardew Valley qui reste dans ce Top 10. La récente addiction collective Balatro est aussi à la 20ème place, parmi d’autres titres comme Slay The Spire, Dead Cells et Hadès.

Voici la liste des 10 jeux les plus joués sur Steam Deck ces 12 derniers mois :

Baldur’s Gate 3 Vampire Survivors Dave the Diver Hogwarts Legacy Elden Ring Palworld Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto 5 Stardew Valley Red Dead Redemption 2