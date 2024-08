Coup dur pour Nvidia alors que tout semblait aller comme sur des roulettes

Malgré des résultats financiers supérieurs aux attentes sur leur dernier trimestre, Nvidia a vu son action chuté en bourse aux États-Unis. En cause, une demande croissante qui pourrait ne pas être satisfaite.

Computex 2024 // Source : Nvidia

Coup dur pour Nvidia. L’entreprise a beau afficher d’excellents résultats sur son troisième trimestre financier, elle a dû faire face à une baisse de son action en bourse suite aux inquiétudes d’investisseurs. Ces derniers estimeraient que l’entreprise ne pourrait pas répondre aux attentes croissantes de l’IA.

Un succès incontestable

L’entreprise affichait un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars au troisième trimestre de son année fiscale. Un chiffre en hausse de 122% par rapport à celui de l’année précédente, dépassant même les anticipations des analystes qui visaient aux alentours de 28,7 milliards de dollars.

Des résultats qui ne semblent pas au goût des investisseurs. Ces derniers estimaient que la prochaine génération de puces aurait dû susciter plus d’engouement et plus de profits. Une contrariété se traduisant par une baisse de l’action de 8%.

Face à ces attentes, le directeur général de Nvidia Jensen Huan s’est confié au Financial Times « Nous ne pouvons faire que notre travail. Nous ne pouvons faire que ce que nous savons faire. ». Il poursuit en indiquant être conscient de l’intérêt du monde pour les technologies à venir et qu’il prend la responsabilité « d’aider le monde à y parvenir. ».

Des attentes élevées autour de l’IA

Si les contrariétés des investisseurs ont pu faire baisser le cours de l’action, les résultats, eux, témoignent d’un réel intérêt du secteur technologique pour l’IA. Financial Times rapporte que l’action a bondi de 160% depuis le début de l’année.



Une attente pèse dans la croissance de Nvidia : la commercialisation des cartes « Blackwell ». Ces nouvelles cartes gravées en 3 nm devraient permettre à Nvidia de prendre de l’avance sur le marché de l’intelligence artificielle, la technologie en étant demandeuse.

La pression s’intensifie sur les constructeurs de semi-conducteurs. TSMC avait annoncé qu’une pénurie pourrait guetter l’industrie et entraîner une hausse de prix des composants. Une situation économique qui ne semble pas inquiéter les cadres chez Nvidia. Huang, tout en restant évasif sur le retard de la gamme Blackwell, a déclaré qu’« aucun changement fonctionnel n’était nécessaire ».