Vinted s’ouvre officiellement aux appareils électroniques

Vinted, la plateforme en ligne d’achat et de vente d’articles de seconde main, s’ouvre à de nouvelles catégories pour répondre à une demande croissante. Vous devriez désormais pouvoir acheter plus facilement des produits électroniques.

Source : Unsplash

La plateforme Vinted devrait dorénavant proposer plus simplement l’achat de produits électroniques avec l’ouverture d’une catégorie dédiée. Une manière plus simple pour acheteur et vendeur de s’y retrouver.

Une demande croissante

Longtemps connu pour être une plateforme de vente en ligne de vêtements de seconde main, Vinted s’ouvre à de nouveaux marchés avec la catégorie « électronique ». Si ces produits étaient déjà présents sur la plateforme, ils n’étaient pas répertoriés en tant que tel. Avec l’arrivée de cette catégorie, l’entreprise souhaite visibiliser davantage ces produits et faciliter leur revente face à une demande de plus en plus grande.

Le site répertorie pour le moment différentes sous-catégories allant des accessoires, à la liseuse en passant par les jeux vidéos / console ou encore les objets connectés. En naviguant sur le site, il semble pour le moment difficile de retrouver certains objets, la catégorie liseuse pouvant vous proposer des objets allant d’écouteurs sans-fils à des marques pages.

On se rassure en se disant qu’il faudra quelque temps aux vendeurs pour mettre correctement à jours la description de leurs articles.

Éviter les arnaques

Les produits électroniques ne sont pas les seuls à voir leur demande augmenter. Les produits issus du luxe vont également avoir leur propre section avec une catégorie « créateurs ». Cette catégorie va s’accompagner d’un service de vérification mis en place par l’entreprise pour s’assurer de la véracité des pièces envoyées.

Aucunes mentions ne semblent être faites pour la catégorie électronique, ce qui est regrettable face au prix que peuvent atteindre certains smartphones par exemple.

Si vous souhaitez revendre des produits que vous auriez reçus lors d’un anniversaire ou une célébration malchanceuse, nous ne pouvons que vous conseillez de vous rendre sur notre guide de revente.