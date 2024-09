Comment installer ChatGPT sur sa calculatrice pour créer l’outil de triche ultime

Les solutions pour tricher ont encore de belles années devant elles. La solution la plus farfelue de cette rentrée scolaire revient au moddeur ChromaLock qui propose d’installer ChatGPT au sein d’une calculatrice TI-84.

Un moddeur a trouvé une solution pour modifier une calculatrice TI-84 et y implanter ChatGPT. Une solution ingénieuse qui pose des questions en termes d’honnêteté intellectuelle.

Une modification indétectable

C’est sur YouTube que le moddeur ChromaLock dévoile le processus de modification de calculatrice TI-84 lui permettant d’accéder à internet et à ChatGPT. Il s’est rendu compte en ouvrant la calculatrice qu’elle permettait d’installer un micro contrôleur ESP32 permettant à la calculatrice de se connecter en WiFI et de recevoir différents programmes.

Le logo de ChatGPT // Source : ilgmyzin via Unsplash

En apparence, on se retrouve avec une calculatrice somme toute normale lors d’un contrôle visuel, mais complètement boostée. Il ne s’agit pas de formules préenregistrées au sein d’un programme qui pourraient être effacés en vidant la mémoire de l’appareil, mais bien d’un mod intégré.

Avec sa calculatrice, l’utilisateur doit déverrouiller le mod via un protocole qui lui permet de voir différents programmes et de sortir du mode test de ces calculatrices. Il devient alors possible d’accéder à ChatGPT, de poser à l’IA des questions, d’accéder à un fichier de notes stockées sur un serveur ou encore de converser avec une autre calculatrice moddée.

Un système difficile à cadrer

Bien que ce système de triche nécessite des compétences avancées en électronique, l’utilisation de ChatGPT reste facilement accessible dans le cadre des devoirs à la maison, soulevant ainsi de nombreuses questions.

En France, une fac lyonnaise avait noté l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le cadre d’une copie d’étudiant laissant les enseignants sur le carreau. Des méthodes existent pour laisser une trace sur les utilisations de ChatGPT mais OpenAI semble se refuser à l’utiliser.

Dans un sondage pointé par le Wall Street Journal, un tiers des utilisateurs de ChatGPT s’opposeraient à l’ajout d’une technologie « anti-triche ».

La législation aura fort à faire pour cadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans un contexte éducatif pour garantir l’intégrité des apprentissages.

