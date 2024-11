Le petit électroménager aussi s’achète en reconditionné, et c’est chez Back Market que ça se trouve

Back Market, le spécialiste du smartphone reconditionné, évolue et propose des appareils électroménagers reconditionnés. Une large sélection de produits du quotidien remis en état et proposés à des tarifs particulièrement intéressants.

Si l’idée d’acquérir un smartphone reconditionné vous a déjà traversé l’esprit, ou si vous avez déjà franchi le pas, le nom de Back Market vous est sans doute familier. La société s’est, en effet, taillée une place importante sur le marché du reconditionné grâce à son savoir-faire, ses valeurs et ses tarifs particulièrement intéressants. Longtemps spécialisée dans les smartphones, Back Market diversifie aujourd’hui son catalogue via une section électroménager bien achalandée.

Aspirateurs, fers à repasser, appareils culinaires, ou pèse-personne connecté : les références sont nombreuses et traitées avec une exigence similaire à celle appliquée au monde du smartphone. L’idée : proposer des appareils issus des plus grandes marques d’électroménager comme Dyson, Ninja ou Thermomix à des tarifs plus abordables, et réduire par la même occasion les déchets électroniques, véritables fléaux de notre époque.

Notre sélection d’appareils électroménagers reconditionnés par Back Market :

Back Market : le spécialiste des smartphones reconditionnés, mais pas que

Bien connu dans le milieu du reconditionné, Back Market s’est fait connaître essentiellement grâce aux smartphones. Il faut dire que depuis 2014, la société met en avant sur sa plateforme les produits reconditionnés de centaines de professionnels du reconditionnement soigneusement sélectionnés et qui appliquent une charte qualité qui vise l’excellence.

Chaque smartphone présenté sur Back Market doit ainsi avoir coché toutes les cases d’une liste qui comporte un peu plus de 25 points de contrôle. Une charte qualité exigeante qui garantit à la fois le bon fonctionnement des appareils vendus, mais aussi leur bon état physique afin de proposer une expérience impeccable aux acheteurs.

Cette démarche, cette exigence, Back Market l’applique désormais à d’autres produits hors smartphones, et plus particulièrement dans le domaine du petit électroménager. Appareils de cuisine, ménagers ou dédiés au bien-être : Back Market propose désormais sur sa marketplace de nombreux produits reconditionnés issus des plus grandes marques. Mieux, certaines marques, comme Dyson par exemple, proposent des appareils reconditionnés par leurs soins directement sur Back Market.

De quoi s’équiper avec des appareils récents, fonctionnels et surtout, moins chers que leurs équivalents neufs, ce qui reste l’un des gros avantages du reconditionné.

Dyson, Ninja, Thermomix : les plus grandes marques d’électroménager sont aussi disponibles en reconditionné

Si vous cherchez à vous équiper, ou à remplacer un appareil électroménager qui vient de vous lâcher, Back Market à peut-être ce qu’il vous faut. Avec près de 600 références de petit électroménager issues des marques les plus populaires et sérieuses du moment, il y a fort à parier que vous trouverez la perle rare.

Pour l’occasion, nous avons décidé de vous proposer une petite sélection des produits disponibles sur la plateforme.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

La réputation de Dyson en matière d’aspirateur n’est plus à faire. Depuis des années maintenant, le constructeur se démarque grâce à des appareils innovants qui allient efficacité et fonctionnalités de pointe. Le Dyson V12 Detect Slim Absolute ne fait pas exception à la règle. Doté d’une bonne puissance d’aspiration, il se démarque surtout grâce à un laser qui permet de mettre en évidence poussières et saleté, pour être sûr de ne rien manquer lorsque l’on lance l’aspiration.

Aspirateur balais Dyson V12 Detect Slim Absolute // Source : Dyson

Proposé en parfait état, livré avec tous ses accessoires et une garantie commerciale de 24 mois, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est vendu 429 euros par Back Market au lieu de 699 euros dans sa version neuve.

Dyson Airstrait

Vous connaissez Dyson pour ses aspirateurs, mais saviez-vous que la marque propose aussi des sèches-cheveux et des fers à lisser extrêmement réputés ? C’est le cas du Dyson Airstrait, un petit concentré de technologie capillaire pensé pour lisser les cheveux, humides ou secs, sans les agresser. Comment ? Simplement en utilisant de l’air propulsé à grande vitesse. Une bonne manière d’éviter les dommages thermiques souvent associés à ce type de produits.

Fer à lisser Airstrait // Source : Dyson

Disponible dans son coloris Nickel/Cuivré et dans un état parfait, le Dyson Airtsrait est proposé à 379 euros par Back Market, au lieu de 499 euros neuf.

Ninja AF400

Marque de référence dans le domaine des Airfryers, Ninja est aussi disponible sur Back Market. Avec le modèle AF400 par exemple. Une friteuse sans huile équipée de deux tiroirs de cuissons indépendants pour une capacité totale de 9,5 L. Modes de cuissons variés, simplicité d’entretien et d’utilisation : ce produit cumule les avantages.

Airfryer AF400 // Source : Ninja

Mieux, en optant pour un produit reconditionné, vous pourrez réaliser une jolie économie. Habituellement proposé à 299 euros, le Ninja AF400 voit son prix descendre à 149 euros dans son grade parfait état.

Thermomix TM5

Si vous vous intéressez un tant soit peu à la cuisine et aux appareils qui la peuplent, vous connaissez sans aucun doute ce fabuleux appareil qu’est le Thermomix de la marque Vorwerk. Outil multifonction capable de cuire, mijoter, pétrir et d’effectuer toute une ribambelle d’actions culinaires, le Thermomix est un allié précieux pour les cuisiniers, en herbe comme confirmés.

Thermomix TM5 // Source : Vorwerk

Cet appareil haut de gamme, qui coûte souvent plus de 1 000 euros, est ici proposé à 785 euros dans un état parfait.

Pourquoi choisir son petit électroménager chez Back Market ?

Il existe plusieurs raisons de choisir un appareil reconditionné. L’aspect financier est souvent le premier critère, les produits reconditionnés étant généralement proposés plusieurs centaines d’euros moins chers que leurs homologues tout juste sortis d’usine. L’aspect écologique aussi. Opter pour un produit reconditionné, c’est œuvrer pour réduire l’impact des produits électroniques (émissions de CO2, gaspillage d’eau, extraction de minéraux rares).

À ces avantages propres à la notion de reconditionné s’ajoutent les différents avantages apportés par Back Market. Jouissant d’une excellente réputation, la société propose l’un des meilleurs services en la matière. Outre un réseau de reconditionneurs triés sur le volet, Back Market se pose aussi comme un intermédiaire de confiance. Service client disponible, politique de retour, assurance : les services sont nombreux et de qualité, pour une expérience client sans anicroches.