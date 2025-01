Ces écouteurs traduisent vos conversations avec fidélité

Spécialisée dans la construction d’appareils liés à la traduction, Timekettle dévoile ses derniers écouteurs à l’occasion du CES 2025.

Les W4 Pro AI permettent une traduction en temps réel dans plus de 40 langues // Source : Timekettle

L’essor de l’intelligence artificielle trouve ses applications concrètes, notamment dans le domaine de la traduction. Récemment, cette technologie a été intégrée dans des produits comme le Z Flip 6 de Samsung ou ses écouteurs Galaxy Buds.

D’autres entreprises, telles que Timekettle, en ont fait le cœur de leur activité. Actifs depuis 2016, Timekettle perfectionne son système de traduction avec la sortie de ses nouveaux écouteurs W4 Pro AI.

Une traduction automatique

Spécialisés dans la traduction, ces écouteurs reconnaissent 40 langues différentes et se déclenchent automatiquement, sans intervention de l’utilisateur. Repérés par TechCrunch lors du CES 2025, le média précise qu’une latence d’environ trois à cinq secondes est nécessaire pour que l’appareil effectue la traduction.

Liste des langues automatiquement prises en charge par les W4 Pro // Source : Timekettle

Timekettle affirme que cette nouvelle fonctionnalité fonctionne avec « n’importe quelle application de communication ou système téléphonique traditionnel », le tout « sans perturber la qualité de la voix d’origine ».

Fonctionnant avec un système d’exploitation nommé Babel, système permet des traductions avec des lexiques personnalisables et est capable de traduire « les émotions et tonalités humaines », préciser Timekettle. TechCrunch note toutefois que le son traduit est plus fort que l’audio d’origine.

Ces écouteurs embarquent également une fonctionnalité liée à l’IA pour fournir un résumé de la conversation.

Une traduction partagée

Contrairement à d’autres systèmes nécessitant deux appareils pour permettre une interaction entre deux personnes ne parlant pas la même langue, les W4 Pro partagent une fonctionnalité avec leurs modèles précédents : il est possible de partager un écouteur avec une autre personne pour obtenir des traductions lors d’une conversation en face à face.

Disponible dès dimanche sur leur site, les W4 Pro seront mis en vente au prix de 449 dollars.