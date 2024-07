Le Galaxy Z Flip 6 simplifierait toutes vos conversations multilingues

Présenté dans quelques jours, le Galaxy Z Flip 6 dévoile une de ses nouvelles fonctions de traduction via une image publiée par Evan Blass.

Une semaine avant leur présentation officielle, l’inénarrable Evan Blass a publié une foule d’informations sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ne laissant plus aucune zone d’ombre à leurs fiches techniques.

Parmi ces données, un comportement du Galaxy Z Flip 6 est mis en valeur. Sur des images postées par Evan Blass, on voit l’outil de traduction instantanée de Samsung à l’oeuvre. Et il semblerait qu’il utilise à la fois l’écran interne et l’écran externe du smartphone.

Une méthode ingénieuse pour permettre une conversation fluide entre deux interlocuteurs, chacun pouvant voir la traduction dans sa langue sur l’écran qui lui fait face. Cette fonction pourrait en toute logique être répétée sur le Galaxy Z Fold 6.

Un affichage rétroactif via OneUI 6.1.1 ?

La technique n’est pas nouvelle puisque Google a déjà dévoilé une fonction similaire sur son Pixel Fold. C’est évident, mais il est à noter qu’elle ne fonctionne que lorsque l’appareil est à moitié ouvert, en position Flex.

Ajoutons que le Galaxy Z Flip 5 dispose lui aussi d’un mode interprète et d’un grand écran externe. Il n’y a aucune raison pour que Samsung ne porte pas cette nouvelle fonctionnalité à son ancien pliant haut de gamme via sa prochaine mise à jour en OneUI 6.1.1. Celle-ci devrait intervenir quelques semaines après le lancement du Galaxy Z Flip 6, dans le courant de l’été.