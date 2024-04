One UI 6.1.1 : une fonctionnalité vidéo arriverait, mais on ignore à quoi elle servirait

On s'attend à ce que One UI 6.1.1 (Android 14) sorte en juillet sur les smartphones de Samsung. De nouvelles fonctionnalités sont prévues et l'une d'entre elles serait une fonction de vidéo par intelligence artificielle. Sauf que pour le moment, on ignore à quoi elle pourrait bien servir.

La prochaine conférence Galaxy Unpacked devrait avoir lieu le 10 juillet prochain à Paris. Samsung y présenterait ses Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, les Galaxy Watch 7 ainsi que sa Galaxy Ring, mais pas que. La mise à jour 6.1.1 de One UI serait également au programme, avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Une fonctionnalité « Video AI » sur One UI 6.1.1

L’une d’entre elles est décrite sous le nom « Video AI », mais on ignore à quoi elle pourrait servir. C’est le leaker IceUniverse qui a publié l’information sur X, relayée par Android Authority. Il révèle par ailleurs que cette mise à jour One UI 6.1.1 serait prévue pour la prochaine conférence Galaxy Unpacked. Cela semble dans la directe lignée des projets de Samsung depuis le début de l’année, après l’arrivée des fonctions Galaxy AI sur One UI en janvier.

Comme le rappelle Android Authority, cela ne dérogerait pas aux habitudes du constructeur : il publie souvent une mise à jour x.x.1 de One UI à la sortie de ses nouveaux smartphones pliables. Cependant, habituellement, elle est dédiée aux fonctionnalités inhérentes à ces modèles, ce qui ne serait pas le cas cette année.

À quoi pourrait bien servir cette fonctionnalité de Samsung ?

L’expression « Video AI » peut désigner deux choses. En ces temps où l’intelligence artificielle générative fait parler d’elles, on peut imaginer que Samsung chercherait à vous faire générer des vidéos, comme avec l’outil Sora d’OpenAI. Néanmoins, difficile de penser à cela : la génération de vidéos coûte cher en ressources (cela demande des serveurs puissants, impossible de faire fonctionner cela sur un smartphone) et n’est pas encore au point.

On peut toutefois davantage imaginer une fonction d’édition vidéo s’appuyant sur l’IA avec des changements génératifs. Ce qui serait par exemple très attendu, c’est une « gomme magique », mais pour des éléments au sein d’une vidéo et non d’une photo.