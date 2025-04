Est-ce que charger son téléphone à 100 % abîme la batterie ? La vérité expliquée

Vous laissez votre téléphone branché toute la nuit pour qu’il soit à 100 % le matin ? Ce n’est peut-être pas la meilleure idée pour la santé de votre batterie.

Le rituel est presque universel : brancher son smartphone avant de dormir pour le retrouver chargé à 100 % le lendemain.

Pourtant, cette habitude apparemment anodine pourrait bien réduire significativement la durée de vie de votre smartphone. Les fabricants eux-mêmes commencent à intégrer des fonctionnalités pour nous en dissuader.

Si vous vous dites qu’il faut aller à la fin de l’article pour avoir la réponse à la question, c’est faux, la voici : charger son smartphone à fond tous les jours peut, à la longue, réduire la durée de vie de la batterie.

Pourquoi charger à 100 % peut poser problème

Quand vous chargez votre téléphone à 100 % et que vous le laissez branché, la batterie reste à une tension élevée. Cette tension élevée accélère un phénomène qu’on appelle le vieillissement chimique. Résultat ? Si vous chargez toujours à 100 %, votre batterie pourrait perdre 10 à 15 % de sa capacité plus vite que si vous la mainteniez à un niveau plus bas, comme 90 %. Ce n’est pas énorme, mais sur la durée de vie de votre téléphone (souvent 2 à 4 ans), ça se remarque.

Mais soyons clairs : les batteries des smartphones modernes sont robustes. Elles sont conçues pour durer plus longtemps que d’autres parties du téléphone, comme l’écran ou la caméra. Vous aurez probablement envie de changer de téléphone pour un modèle avec un meilleur appareil photo ou un écran plus grand avant que la batterie ne rende l’âme. Donc, pas besoin de stresser outre mesure, mais adopter de meilleures habitudes peut faire une différence.

Le juste milieu : la zone idéale pour charger

Alors, quelle est la solution ? Les experts recommandent de maintenir la charge de votre batterie entre 20 % et 80 %. C’est la zone douce où la batterie est la moins sollicitée. Évitez de laisser votre téléphone descendre à 0 % trop souvent, car cela peut aussi affecter sa capacité à retenir la charge. De la même manière, ne le laissez pas toujours à 100 %.

Mais parfois, on a besoin d’une charge complète, non ? Pas de souci ! Charger à 100 % de temps en temps, par exemple avant un long voyage où vous aurez besoin de votre téléphone toute la journée, ne va pas détruire votre batterie. L’idée, c’est de ne pas en faire une habitude quotidienne. Si vous êtes à la maison et que vous n’avez pas besoin de votre téléphone à fond, arrêtez la charge vers 80-90 %. Beaucoup de smartphones proposent des options dans les paramètres pour limiter la charge à un certain pourcentage, alors jetez un œil aux réglages de votre appareil.

Dans iOS 18, c’est possible de limiter la charge

Un autre point à surveiller : les chargeurs rapides. Ils sont super pratiques, mais ils peuvent chauffer la batterie, et la chaleur, c’est l’ennemi numéro un des batteries. Datta explique que charger trop vite génère de la chaleur, ce qui accélère l’usure de la batterie. Dans de rares cas, une batterie qui chauffe trop peut même devenir dangereuse. Donc, si vous pouvez, préférez une charge lente, surtout pour les charges nocturnes.

s. Bien souvent, l’écran risque de se casser avant que la batterie nous lâche réellement.

Surveillez les cycles de charge

D’ailleurs, ce qui est intéressant à surveiller, ce sont les cycles de charge.

Un cycle de charge complet correspond à l’utilisation de 100 % de la capacité de votre batterie, que ce soit en une seule fois (de 0 % à 100 %) ou en plusieurs charges partielles (par exemple, deux charges de 50 %).

Les batteries modernes des smartphones sont généralement conçues pour supporter entre 500 et 800 cycles, au minimum, tout en maintenant plus de 80 % de leur capacité initiale, ce qui signifie qu’une personne rechargeant son téléphone quotidiennement pourrait conserver une batterie performante pendant environ deux ans avant de noter une dégradation.

Apple, depuis les iPhone 15, promet 80 % de capacité maximale jusqu’à 1000 cycles, soit deux fois plus que les iPhone de précédentes générations.



Une information que vous pouvez vérifier sur la plupart des smartphones très récents, dont les iPhone, mais aussi les Samsung Galaxy depuis One UI 7.