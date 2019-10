C'est le cas régulièrement en cours d'année, Corsair rafraîchit sa lignée d'ordinateurs de bureau ultra compacts et survitaminés. Les gammes One et One Pro accueillent ainsi de nouvelles références équipées des derniers raffinements technologiques... malgré l'absence de RTX SUPER et un stockage un peu chiche.

Ils sont puissants, très compacts et se destinent avant tout aux professionnels et enthousiastes fortunés, les Corsair One et One Pro reviennent au travers de trois nouveaux modèles survitaminés : les Corsair One i145 et i164, et le Corsair One Pro i182. Sans surprise, le prix de départ de ces turbulentes petites bêtes est élevé, avec 3200 euros minimum. En échange, le fabricant californien y loge des Intel Core i9 ou i7 de neuvième génération et des GeForce RTX 2080 ou 2080 Ti.

Corsair capitalise sur la compacité… mais néglige le stockage de sa station de travail

Dans un communiqué relayé par TechPowerUp, Corsair rappelle le principal atout de sa gamme de mini PC lancée en 2017 : son extrême compacité. Dans des boîtiers Mini-ITX d’à peine 12 litres, le constructeur parvient à intégrer des composants de bureau dernier cri. Un credo qui ne change pas avec ces trois nouveaux modèles.

Proposé à 3199,99 euros, le Corsair One i145 arbore ainsi un Core i7-9700K et une GeForce RTX 2080, tandis que son grand frère le One i164 (proposé cette fois à 3899,99 euros sur le site officiel de Corsair) passe à la vitesse supérieure avec un Core i9-9900K et une RTX 2080 Ti. Les deux modèles pèsent 7,38 kilos, profitent d’un refroidissement par Watercooling et disposent de 32 Go de RAM (via deux barrettes de 16 Go de DDR4-2666), 960 Go de stockage SSD M.2 et 2 To de stockage supplémentaire avec un disque dur classique (5400 tours/minute). Leurs processeurs sont montés sur une carte mère Mini-ITX sous chipset Intel Z370.

Pour 5000 euros, Corsair mise sur son One Pro i182. Plus puissant et positionné en tant que station de travail, ce dernier embarque une carte mère Intel X299 Mini-ITX capable d’animer un Core i9-9920X couplé ici à 64 Go de RAM (via 4 barrettes de 16 Go de DDR4-2666). Une RTX 2080 Ti est là aussi de la partie, mais l’on regrette que Corsair n’ait pas jugé bon de revoir à la hausse la partie stockage de son produit : on reste sur 960 Go de SSD et 2 To de disque dur, ce qui risque d’être un peu juste pour les professionnels ciblés. À ce niveau tarifaire, on aurait aimé un large SSD NVMe très rapide.

Quoi qu’il en soit, les Corsair One i145 et i164 sont disponibles dès à présent. Pour l’heure, le One Pro i182 est en revanche accessible uniquement en précommande, mais devrait arriver sur le marché sous peu.