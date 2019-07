Corsair, la marque connue pour ses périphériques PC comme ses mémoires ou alimentations, a annoncé le rachat d’Origin. La marque américaine est connue pour ses PC spécialisés pour les joueurs.

Sur le marché PC, le « gaming » est roi. Le segment est si lucratif que le simple nom « gaming » apposé à n’importe quel produit peut potentiellement permettre à n’importe quel constructeur de rajouter 15% au prix d’un appareil basique pour ce seul fait.

Il faut dire que les joueurs recherchent les meilleures performances, et qu’il s’agit-là d’une quête sans fin. Corsair le sait, et travaille ces dernières années à offrir le meilleur pour ces consommateurs, rentrant sur des marchés périphériques au sien comme les claviers ou les systèmes de refroidissement liquide en ce but.

Corsair acquiert Origin PC

Aujourd’hui, la marque va beaucoup plus loin puisqu’elle a annoncé l’acquisition de l’entreprise Origin PC, un créateur de PC custom s’étant fait remarquer ces derniers temps pour le « Big O », un PC gamer qui intègre également une Nintendo Switch, une PS4 Pro et une Xbox One X. La marque restera une entité autonome séparée de Corsair, et gérera donc ses propres opérations comme c’est le cas actuellement.

La situation est cependant quelque peu cocasse connaissant l’histoire de l’entreprise. En effet, lorsque Dell a racheté Alienware en 2006, certains pontes ont fui pour fonder Origin PC et rester indépendants. Il semble qu’ils soient condamnés à toujours être rachetés par de grandes marques cherchant à toujours plus plaire aux joueurs.

Suite à ce rachat, les PC Origin profiteront de quelques changements, à commencer par l’intégration du logiciel iCue pour la gestion système et lumières RGB. Évidemment, les systèmes de refroidissement Corsair seront également intégrés aux futurs appareils par défaut, quand d’autres intégrations futures sont prévues.