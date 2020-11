Quels sont les avantages d’une serrure connectée ? L’exemple de la Linus Yale

Le petit monde de la serrure connectée est en véritable essor et soulève un certain nombre de questions quant à son utilité. Petit tour d’horizon de cette tendance avec l’exemple de la serrure connectée Linus de Yale.

Yale est une marque dont vous ne connaissez peut-être pas l’existence. Et pourtant, à chaque fois que vous insérez une clef dans une serrure, il y a de bonnes chances pour que vous utilisiez l’une de ses plus fameuses inventions : le cylindre à goupille.

Yale est donc bien connu du monde des serrures pour son sérieux et son expertise de plus de 180 ans en matière de sécurité. La marque américaine se lance aujourd’hui dans le secteur des serrures connectées avec sa nouvelle invention : la serrure connectée Linus Yale. Mais quels sont les principaux avantages d’un tel appareil ?

Serrure connectée, mais installation à prévoir

Même si les serrures connectées sont remplies de technologies destinées à simplifier la vie des utilisateurs, il ne faut pas oublier que la serrure reste avant tout un objet bien physique, qui nécessitera une installation en bonne et due forme.

Une opération qui peut virer au casse-tête et demander l’intervention d’un professionnel puisque certaines serrures connectées nécessitent, par exemple, le remplacement du barillet (cylindre), la partie mécanique de la serrure qui vient accueillir la clef. D’autres, en revanche, s’adaptent directement (et beaucoup plus simplement) sur le barillet, et s’installent donc en quelques minutes sur la porte, sans outils particuliers.

La serrure connectée Linus de Yale appartient à cette dernière catégorie et peut s’adapter à la grande majorité des serrures que l’on peut trouver en France. Dans les rares cas où le barillet existant n’est pas compatible avec la serrure connectée Linus, Yale propose d’ores et déjà un barillet de remplacement (30 ou 60 mm) qu’il est possible d’acheter séparément.

En tant qu’expert de la serrure, Yale a tenu à conserver les interactions physiques avec sa serrure. Contrairement à de nombreuses autres serrures, la serrure connectée Linus de Yale permet encore d’utiliser une clef traditionnelle. Une sécurité supplémentaire en cas d’imprévu ou d’oubli du remplacement des piles.

Il est aussi possible d’y ajouter un clavier extérieur qui permet d’utiliser des codes générés pour l’occasion afin de donner la possibilité à des proches d’ouvrir la porte. Une bonne manière de donner des accès simples à votre domicile, et de surveiller les allées et venues d’un simple coup d’œil depuis l’application Yale Access.

Pour ne rien gâcher, la serrure connectée Linus de Yale se distingue par son design élégant et discret qui lui a valu de remporter le Red Dot Awards et le The Ambient Award au dernier CES de Las Vegas.

Une expérience connectée simple et complète

Comparée à une serrure traditionnelle, la serrure connectée offre de nombreux avantages qui permettent de faciliter la vie de ses utilisateurs. Le principal reste sans doute la possibilité de verrouiller et déverrouiller les portes ainsi connectées en un tour de main grâce à l’application dédiée Yale Access que l’on contrôle depuis son smartphone. Une solution idéale pour les têtes en l’air, ou pour dépanner en cas de visite impromptue. La serrure connectée Linus vous notifie également lorsque que quelqu’un l’active. C’est par exemple très pratique pour s’assurer que les enfants sont bien rentrés à la maison lorsqu’ils font le trajet seul.

Enfin, s’il vous arrive de louer votre logement sur une plateforme de location comme Airbnb, sachez qu’il est possible de donner les droits aux nouveaux locataires. Grâce à l’application Yale Access, les nouveaux arrivants peuvent ouvrir la porte dès leur arrivée, même si elle est tardive. Une fonctionnalité bien pratique qui évite d’avoir à se déplacer.

Pour opérer à distance, il faut néanmoins relier la serrure au réseau Wifi. Comme de nombreux autres appareils connectés (ampoules, thermostats), les serrures ont besoin d’être reliées à un pont de connexion. Ce dernier servira d’interface entre la serrure et l’intégralité des fonctionnalités permises par l’application dédiée (ouverture à distance et consultation de l’état de la serrure entre autres). La serrure connectée Linus Yale a justement besoin de l’installation du Yale Connect Wi-Fi Bridge pour être contrôlée à distance, via le WiFi du logement.

Ce pont de connexion, couplé à l’application Yale Access, offre aux utilisateurs de nombreux avantages et fonctionnalités. Outre la possibilité de contrôler l’ouverture, ou la fermeture de la porte à distance, l’utilisateur peut aussi générer des clefs virtuelles temporaires qu’il peut attribuer à ses visiteurs. Après avoir défini la durée d’activation de ces clefs, il est alors possible de les utiliser avec un smartphone, ou bien sous forme de code à entrer sur le clavier à code Yale, qui s’installera à côté de la porte d’entrée. Une petite révolution qui résout simplement le problème des doubles de clefs.

Grâce au pont de connexion Yale Connect Wi-Fi Bridge, la serrure connectée Linus de Yale peut aussi être connectée à la plupart des assistants virtuels disponibles sur le marché (Google Assistant, Alexa entre autres) afin de proposer une expérience plus poussée, incluant l’assistance vocale en cas de besoin. Il permet aussi l’intégration de plateformes de service comme Airbnb afin de proposer une expérience simple et sécurisée pour les propriétaires comme pour les locataires.

Côté sécurité, enfin, Yale a pensé à tout. La serrure utilise une connexion Bluetooth Low Energy ainsi que des chiffrements AES bits et TLS, tandis que l’application utilise de son côté une authentification à deux facteurs pour limiter les risques de connexion malveillante.

Une serrure intelligente au service de l’utilisateur

La géolocalisation est aussi une fonctionnalité très utile de la serrure connectée Linus de Yale dans la mesure où elle est capable de se déverrouiller automatiquement lorsque vous arrivez à proximité. Grâce à cela, plus besoin de chercher ses clés dans ses poches.

Enfin, il est possible de paramétrer le verrouillage automatique de la porte une fois que vous quittez le domicile. Il peut se faire dès lors que la porte est fermée, ou bien après un certain laps de temps que vous aurez paramétré depuis l’application Yale Access.

À l’instar des autres produits connectés qu’il est possible de trouver sur le marché, l’installation d’une serrure connectée représente un coût important. La serrure connectée Linus de Yale est accessible à l’achat dès 250 euros. Des accessoires sont également disponibles, dont le barillet, le clavier ou encore le pont de connexion.

Que ce soit la sécurité accrue, la gestion simplifiée des entrées et sorties, la possibilité de conserver une clef physique ou encore l’expertise d’une marque plus que centenaire, nombreuses sont les raisons qui font de la serrure connectée Linus de Yale un produit efficace et rassurant.