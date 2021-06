Xiaomi Mi 10T Pro ou Galaxy S21 : cet été, RED casse le prix des smartphones haut de gamme

Un véritable flagship-killer se doit de respecter deux règles : une fiche technique musclée et un prix bas. Deux points auxquels se plie le Xiaomi Mi 10T Pro, puisqu’en plus de profiter de caractéristiques haut de gamme, il est actuellement en promotion chez RED.

Les offres d’été sont l’occasion pour RED de proposer à nouveau de grosses promotions sur une large sélection de smartphones. On en veut pour preuve le Xiaomi Mi 10T Pro qui profite d’une baisse de prix de 130 euros sous la forme d’une remise immédiate cumulée à une ODR. Bien entendu, ce téléphone qui n’a rien à envier aux appareils haut de gamme n’est pas le seul à jouir d’une telle réduction.

Reste qu’avec une remise de 130 euros, le Xiaomi Mi 10T Pro voit son prix dégringoler à 399 euros au lieu de 529 euros en temps normal.

Le haut de gamme s’affiche désormais au prix du milieu de gamme

Le Xiaomi Mi 10T Pro a cet avantage qu’il permet de profiter d’un téléphone haut de gamme sans avoir à se ruiner. Il faut dire que sa fiche technique n’a rien à voir avec ce que l’on trouve habituellement sur ce segment tarifaire.

Il est équipé d’une puce Snapdragon 865, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Autant dire que jouer sur ce smartphone ne pose aucun problème de fluidité, même dans les jeux en 3D gourmands. De même, la navigation entre les différentes applications se fait sans ralentissement, grâce notamment au taux de rafraîchissement de 144 Hz de sa dalle LCD de 6,67 pouces.

Celle-ci propose par ailleurs une définition de 2340 x 1080 pixels, avec une luminosité maîtrisée et un rendu colorimétrique parfait. Le contenu affiché l’est dans des conditions optimales, que ce soit une courte vidéo ou l’épisode d’une série en streaming.

L’autonomie est aussi l’un des points forts du Xiaomi Mi 10T Pro, puisqu’elle grimpe facilement à deux jours avec un usage normal (navigation web, navigation entre les applications). La compatibilité de la batterie de 5000 mAh avec la charge rapide lui permet de récupérer son énergie en moins d’une heure.

Un design qui n’est pas en reste

Le Xiaomi Mi 10T Pro brille également via son design. S’il ne révolutionne pas la formule, il a au moins le mérite de proposer une esthétique sobre, forte d’un dos en verre du plus bel effet. Celui-ci est marqué par un module photo équipé de trois capteurs, configuré comme suit :

Un appareil grand-angle de 108 mégapixels (f/1,89) ;

Un appareil ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2,4) ;

Un appareil macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Que la luminosité ambiante soit forte ou inexistante, cette configuration photo s’en sort avec brio. Sans parler du zoom hybride ×2 qui garantit un niveau de détails élevé sur les clichés, et ce sur toutes les plages dynamiques.

Le design de l’interface MIUI12 a lui aussi été bien pensé. Tant le centre de contrôle des applications que la navigation gestuelle ou les nombreuses options de personnalisation contribuent à offrir une excellente expérience utilisateur.

RED offre un avantage supplémentaire au Xiaomi Mi 10T Pro en faisant tomber son prix à moins de 400 euros. L’opérateur dégaine ainsi une remise immédiate de 30 euros, ainsi qu’une ODR supplémentaire de 100 euros. Son prix passe donc de 529 euros à 399 euros sur la boutique officielle de RED. Et ce, que vous preniez un forfait mobile avec ou non.

Les autres promotions de RED

Aux côtés du Xiaomi Mi 10T Pro, d’autres smartphones affichent eux aussi des promotions sous forme d’ODR et/ou de remise immédiate pendant les offres estivales. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons choisi les meilleures affaires à réaliser.

L’OPPO Find X3 Lite à 379 euros au lieu de 429 euros

Malgré sa particule “Lite”, l’OPPO Find X3 Lite est un appareil de milieu de gamme très solide. Déjà, il ne manque pas de puissance grâce à son processeur Snapdragon 765G, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Aussi bien pour naviguer sur Internet que pour jouer à des jeux 3D, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement. L’expérience reste fluide, et ce même si vous passez constamment d’une application à l’autre.

L’OPPO Find X3 Lite brille également avec son superbe écran OLED de 6,43 pouces à la définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Au dos se glisse un quadruple capteur, fort notamment d’une caméra principale de 64 mégapixels. Enfin, sa batterie de 4300 mAh lui offre une bonne autonomie, d’autant qu’elle est compatible avec la charge rapide 65 W.

Dans le cadre des offres d’été, l’OPPO Find X3 Lite est proposée à 379 euros par RED, au lieu de 429 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros.

Le Samsung S21 5G à 699 euros au lieu de 799 euros

Avec le Galaxy S21, Samsung n’a certes pas enclenché une révolution, mais a su apporter suffisamment de petites améliorations pour faire oublier la génération précédente. Son design est magnifique avec des détails soignés à l’instar du module photo arrière qui déborde sur le flanc gauche de l’appareil. La dalle plate super AMOLED de 6,2 pouces à la définition 2400 x 1080 pixels (120 Hz), est toujours parfaitement calibrée.

Sous le capot se cache un SoC Exynos 2100 gravé en 5 nm, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette puce garantit des performances très élevées, quel que soit l’usage, tout en étant moins énergivore que l’Exynos 990 de la génération précédente.

Le Samsung Galaxy S21 5G profite d’une réduction immédiate de 100 euros, ce qui fait passer son prix à 699 euros au lieu de 799 euros.

Le Xiaomi Mi 10T à 279 euros au lieu de 399 euros

S’il n’est pas aussi grand que le Xiaomi Mi 10T Pro, le Xiaomi Mi 10T mise tout de même sur une fiche technique solide. Il a le mérite de proposer une dalle LCD de 6,67 pouces bien calibrée. Au dos du téléphone se glisse un triple capteur photo, avec une caméra principale de 108 mégapixels.

Le Xiaomi Mi 10T profite de la puissance du SoC Snapdragon 865 et de 6 Go de mémoire vive. Aucun ralentissement à noter au niveau de l’usage, même lorsque vous lancez une petite partie. Sa batterie de 5 000 mAh lui confère une autonomie de deux jours.

Habituellement vendu 399 euros, le Xiaomi Mi 10T affiche un prix de 279 euros grâce à une remise de 20 euros cumulée à une ODR de 100 euros.