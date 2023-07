Avec ce collier, la mère Michel ne perd plus son chat et surveille même sa santé

Alors que les chiens ont déjà de nombreux objets connectés à leur disposition, nos amis félins sont bien moins gâtés. L’arrivée du Kippy Cat, un tracker GPS qui surveille également l’activité de votre compagnon à moustache, risque de capter l’intérêt de tous les chats geeks et leurs propriétaires.

Nos amis les chats sont certainement les animaux domestiques les plus indépendants, et plus encore quand ils ont accès à l’extérieur. L’occasion pour eux d’exprimer leur instinct en toute liberté et une éternelle source d’inquiétude pour les propriétaires. Afin de nous aider à retrouver nos félins en vadrouille trop longtemps, ou perdus, sont apparus les trackers GPS. Le nouveau Kippy Cat se veut l’équivalent du Invoxia Smart Dog Collar dédié aux chiens, un tracker GPS qui va plus loin en surveillant l’activité physique et la santé de votre animal.

Kippy Cat, une Apple Watch féline ?

Les chats et les colliers ne sont pas toujours les meilleurs amis du monde. Voilà pourquoi le capteur a été pensé pour gêner le moins possible nos félins domestiques. Ainsi, les designers ont opté pour une forme oblongue afin de ne pas trop les gêner au niveau du cou. Le collier est en caoutchouc souple et, avec le capteur, le poids total ne dépasse pas les 67,8 g (23,8 g pour le capteur seul).

Certifié IP67, le capteur résiste à la poussière et il est étanche, ce qui devrait lui permettre de résister à toutes les pérégrinations de votre chat. Pour assurer sa sécurité, le collier est équipé d’un système d’ouverture anti-étranglement automatique, qui s’active avec une force de 4 kg.

En utilisant le GPS, vous pourrez donc localiser assez facilement votre chat via l’application smartphone. Il faut juste que votre animal se trouve dans une zone couverte par un réseau mobile 2G ou 4G. L’autonomie annoncée est de quatre jours pour un suivi toutes les deux heures pour les chats qui se baladent beaucoup. Elle est de huit jours pour suivre un chat qui reste toujours près de votre domicile et 12 jours pour les félins les plus casaniers. Quand vous êtes vraiment inquiets, vous pourrez alors activer le suivi toutes les trois secondes.

Dernière subtilité, la présence d’une lampe torche dans le capteur pour vous aider à mieux le repérer dans la nuit et si c’est en journée que vous le rechercher, le Kippy Cat peut émettre un signal sonore

En parallèle du GPS, le Kippy Cat intègre des capteurs qui surveillent toute l’activité de votre chat. Ainsi, les mouvements actifs, la marche, le toilettage, le sommeil, l’alimentation, les sauts et les calories dépensées sont analysés par l’application Kippy Cat. Plutôt que de vous abreuver de chiffres, l’application vous donne un indice de bonne santé et vous alerte quand il repère un comportement suspect et vous en donne même les origines probables.

Le Kippy Cat est maintenant disponible au prix de 69,99 euros sur le site du constructeur et les revendeurs partenaires.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).