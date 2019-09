Facebook s’est associé avec l’entreprise Luxottica — propriétaire de Ray-Ban — pour poursuivre le développement de lunettes de réalité augmentée. La firme de Zuckerberg y verrait la prochaine évolution après le smartphone.

Facebook est déjà un des grands acteurs de la réalité virtuelle, depuis son rachat d’Oculus en 2014. Mais on connaît aussi l’intérêt que la firme de Mark Zuckerberg porte à la réalité augmentée. S’il était d’abord question de contrer les filtres AR du concurrent Snapchat, le géant travaille aussi discrètement sur des lunettes. D’après CNBC, un partenariat vient d’être conclu avec l’entreprise d’optique Luxottica — qui possède des marques comme Ray-Ban — afin de livrer un produit de réalité augmentée d’ici à l’horizon 2023 à 2025.

Les lunettes portent le nom de code « Orion », et l’objectif de Facebook est ni plus ni moins de remplacer le smartphone. Elle permettraient bien sûr d’afficher des informations en AR sur le champ de vision de l’utilisateur, mais aussi de téléphoner, ou de live-streamer une vidéo de son environnement. Cette dernière fonctionnalité était la pierre angulaire des lunettes Spectacles de Snap.

Une bague expérimentale

Pour permettre l’interaction avec l’appareil, Facebook se servirait de l’assistant vocal qu’il est en train de développer. Plus intriguant est un prototype de bague, surnommé Agios, qui aurait servi d’interface expérimentale via des capteurs de mouvement. Des centaines d’employés travailleraient sur le projet dans les bureaux de Facebook à Redmond, ville de la banlieue de Seattle qui héberge aussi le quartier général de Microsoft. Ils peineraient néanmoins à réduire la taille de l’appareil pour en faire quelque chose de pratique et peu encombrant.

Même s’il reste des années avant tout lancement envisageable — si les lunettes sont jamais terminées — le patron Mark Zuckerberg lui-même serait très intéressé par le projet, et aurait demandé au directeur hardware Andrew Bosworth d’y mettre la priorité. D’où probablement l’association avec Luxottica, qui avait déjà aidé Google en 2014 à développer et distribuer ses Google Glass.