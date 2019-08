Les lunettes connectées de Snapchat s’offrent un lifting pour leur troisième édition. Deux caméras, matériau plus haut de gamme, un prix assez élevé, voici les Spectacles 3.

Snap Inc. a du mal à faire décoller la popularité de ses lunettes connectées, les Spectacles. Pour sa troisième édition, elle change de cap et décide de faire un produit bien plus haut de gamme, quitte à viser un public différent.

Le produit opère un changement majeur dans la gamme Spectacles en proposant quelque chose de bien plus qualitatif et n’étant pas uniquement destiné à une utilisation liée à Snapchat.

Deux caméras et des matériaux plus qualitatifs

Commençons par le design. Du plastique des deux premières versions, on passe ici à une monture en aluminium graphique avec deux verres ronds. Disponible en deux couleurs : Carbon (noir) et Mineral (rose pâle), on se retrouve avec un produit d’une grande qualité au niveau de ses matériaux.

Mineral Carbon

Alors que les lunettes Spectacles 1 et 2 possédaient une seule caméra, la troisième du nom propose un second objectif pour pouvoir réaliser des clichés en 3D, là où le deuxième cercle sur les anciens modèles servait à loger les LEDs qui indiquaient si un enregistrement était en cours ou non.

La réalité augmentée au centre

Ces deux objectifs sont destinés à travailler de paire pour créer des vidéos et clichés en 3D que l’on pourra visionner avec un casque de réalité virtuelle en carton (vous avez dit Google Cardboard ?) vendu avec les lunettes ou bien les convertir en GIF ou en vidéo et les partager sur différents réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook.

Depuis le smartphone, on pourra également appliquer des filtres aux photos qui s’adapteront ensuite à l’environnement et au mouvement des lunettes. La réalité augmentée prend donc une place très importante avec ces Spectacles 3.

Une disponibilité en automne pour 370 euros

Durant l’automne les feuilles tombent, tout le contraire du prix des Spectacles 3 qui monte par rapport à ses prédécesseurs. Là où les Spectacles 1 coûtaient 149 euros et le second modèle 179 euros, ces Spectacles 3 coûtent 370 euros en édition limitée.

Un changement drastique de prix qu’a justifié un porte-parole de Snap Lab à nos consœurs et confrères de Numerama :

Ce n’est pas pour rien que nous lançons cette fois une édition limitée. On vise un public de niche, le but n’est pas de vendre à un grand nombre. […] Nous n’avons pas encore d’objectif économique, ce n’est pas un business viable pour le moment.

Le prix se justifie aussi par les matériaux utilisés et les ambitions plus grandes de Snap Lab. On ne vise plus des personnes lambdas, mais des personnes voulant profiter de ce que ces lunettes proposent, tout en cherchant du style apporté par son design.

Les lunettes seront vendues avec le casque de réalité virtuelle en carton, mais aussi avec leur étui servant de chargeur. Supportant 4 charges complètes, il peut ensuite lui-même être rechargé avec son port USB-C.