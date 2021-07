Tag Heuer lance une montre Super Mario au prix exorbitant

L'horloger suisse Tag Heuer a dévoilé une édition collector de sa montre Tag Heuer Connected mettant en avant le personnage de Mario. Celle-ci est lancée à plus de 1800 euros.

Il y a quelques jours, l’horloger Tag Heuer annonçait travailler sur une montre collector dans le cadre d’un partenariat avec Nintendo. Il s’agit pour le fabricant suisse de mettre en avant la mascotte du groupe japonais : Mario.

Finalement, Tag Heuer a annoncé ce mardi de quoi il en retourne et a présenté officiellement sa nouvelle montre connectée mettant en avant le personnage de Nintendo. Il s’agit en fait de la Tag Heuer Connected x Super Mario Édition Limitée. Comme son nom l’indique, la montre reprend en fait en grande partie le design et les caractéristiques de la Tag Heuer Connected lancée en mars 2020.

On va ainsi retrouver un écran Oled de 1,39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels, une batterie de 430 mAh, une puce Snapdragon Wear 3100, un GPS, un boîtier en acier avec une lunette en céramique et une étanchéité 5 ATM.

La montre tourne par ailleurs sous le système Wear OS de Google et c’est sur cette partie logicielle que Tag Heuer a justement poussé l’intégration de Mario. La toquante profite en effet d’un cadran exclusif avec la mascotte de Nintendo. Le personnage va s’animer de plus en plus à mesure de votre activité physique.

Par exemple, si vous avez atteint 25 % de vos objectifs quotidiens, Mario va s’agrandir, si vous passez à 75 % il va sortir d’un tuyau et si vous atteignez les 100 %, il grimpe en haut du poteau de fin de niveau des jeux vidéo. Outre le personnage de Mario en lui-même, d’autres cadrans sont également présents aux couleurs de la mascotte, en bleu et rouge.

A watch like no other!#Nintendo’s iconic character, Mario, is taking over the TAG Heuer Connected with a new limited edition timepiece in a daring, creative style.

Discover more about the new #TAGHeuerConnectedxSuperMario at: https://t.co/mwwHGMca6R#SuperMario @NintendoEurope pic.twitter.com/0R8A7KV9uS

— TAG Heuer (@TAGHeuer) July 13, 2021