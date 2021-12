Surfer confortablement sur votre Apple Watch est possible… avec µBrowser

Vous souhaitez surfer sur le net depuis votre Apple Watch, et qui plus est dans de bonne conditions ? Il existe une (toute petite) solution : µBrowser

Vous l’avez peut-être cherché sur votre Apple Watch, mais il est certain que vous ne l’avez pas trouvé. Indisponible sur la toquante connectée d’Apple, Safari ne peut y être installé et laisse donc un certain vide côté navigateur sur la montre. Heureusement pour les amateurs de navigation web sur petit écran, une solution existe : µBrowser.

Disponible sur l’AppStore français pour 0,99 euro, µBrowser est une nouvelle application développée par Arno Appenzeller. Elle capitalise sur une fonctionnalité introduite par Apple il y a quelques années : la possibilité pour les applis Watch d’afficher du contenu web quand l’utilisateur clique sur un lien. Bien entendu µBrowser va plus loin. Il s’agit en effet d’un véritable navigateur web miniature, conçu pour exploiter au mieux l’écran de l’Apple Watch… qui a d’ailleurs légèrement grandi sur la nouvelle Series 7.

Quelques problèmes épars… mais l’essentiel est là

Comme le précise 9to5Mac, certains problèmes sont à signaler sur µBrowser, qui fait de son mieux en dépit des limitations induites par l’Apple Watch et par Apple lui-même. Les photos des sites consultés peuvent ainsi, parfois, mettre beaucoup de temps à charger… ou ne pas charger du tout. Autre bizarrerie : les polices de caractères personnalisées utilisées par certains sites sont souvent modifiées. Dans la plupart des cas, µBrowser est en effet obligé d’utiliser des polices web standardisées, explique le site spécialisé.

En dépit de ces deux soucis, µBrowser apparaît relativement efficace et simple à utiliser en dépit du format qui lui est imposé. Le navigateur est par ailleurs rapide et facile à configurer. Il permet d’effectuer des recherches sur le Web ou d’entrer une adresse URL directement depuis la montre. Le cas échéant, sa Companion App sur l’iPhone vient en renfort, comme, par exemple pour ajouter et gérer des signets.

Source : 9to5Mac

Notez par contre que lorsqu’on clique sur un site, une fenêtre apparaît pour demander une confirmation. Arno Appenzeller a indiqué à 9to5mac qu’il s’agit d’une exigence technique d’Apple, mais que la confirmation de l’utilisateur n’implique aucune collecte de données.

Optimisé pour l’Apple Watch Series 7 et son plus grand écran, µBrowser est aussi utilisable sur les Series 4 à 6, mais risque par contre de souffrir sur la Series 3 et son écran sensiblement plus petit. Côté compatibilité, le navigateur requiert simplement le combo iOS 15 sur l’iPhone et WatchOS 8 sur la montre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.