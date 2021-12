Apple Cartes : le support des clés en test dans 6 hôtels, choisissez bien

Apple et Hyatt Hotels ont signé un accord qui va permettre aux clients de la chaîne hôtelière d'utiliser l'application Apple Cartes pour déverrouiller la porte de leur chambre... à la place d'une carte magnétique classique.

Présentée pour la première fois lors de la WWDC 2021, la prise en charge de clés par l’application Apple Cartes (Wallet) sous iOS 15 commence à se concrétiser. Apple et Hyatt Hotels ont signé un partenariat qui permettra aux clients de la chaîne hôtelière d’utiliser leur iPhone (ou leur Apple Watch) pour déverrouiller la porte de leur chambre.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité est toutefois réservée à six établissements américains (localisés à Hawaï, Key West, Chicago, Dallas, Fremont et Long Beach), mais elle devrait s’étendre par la suite à tous les hôtels du groupe. Apple, de son côté, devrait profiter de ce premier essai pour préparer un déploiement à plus grande échelle de cette nouveauté, avec d’autres partenaires.

L’iPhone pour simplifier votre séjour à l’hôtel

Comme le précise 9to5Mac, l’ajout de la clé sur l’application Apple Cartes se fait exactement comme lorsqu’on souhaite y ajouter un billet de cinéma ou un pass quelconque. Il faut juste passer par l’application de la chaîne hôtelière pour se voir proposer cette option. On apprend par ailleurs que la clé pourra être ajoutée à Apple Cartes dès la confirmation de réservation. Cela devrait permettre de court-circuiter l’étape (parfois fastidieuse) de l’enregistrement à la réception : le numéro de chambre étant affiché directement sur Apple Cartes. Bien entendu, le déverrouillage de la chambre n’est par contre possible qu’au moment prévu pour l’arrivée du client, pas avant.

Si le client a besoin de prolonger son séjour ou de changer de chambre, tout peut se faire en ligne, avec une mise à jour automatique du pass sur l’iPhone. Là encore, le passage à la réception peut donc théoriquement être évité.

D’un point de vue plus pratique, l’accès à la clé se fait en mode Express sur l’iPhone : pas besoin de s’authentifier via Touch ID ou Face ID. Il suffit donc d’approcher l’appareil du lecteur pour déverrouiller la porte. 9to5Mac précise enfin que le déverrouillage reste possible même si l’iPhone est complètement déchargé, et ce pendant 5 heures. Sans surprise, cette fonctionnalité est conçue pour respecter la vie privée de l’utilisateur. Apple ne sera pas informé de quand et où vous utilisez une de ces clés.

Rappelons qu’Apple utilise déjà ce type de fonctionnalité pour le secteur automobile, notamment avec Apple CarKey, introduit l’année dernière dans le cadre d’un partenariat avec BMW.

