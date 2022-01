Garmin Epix Gen 2 : l’élégance d’une montre lifestyle et le savoir-faire d’un coach sportif

Qui a dit qu’on ne pouvait pas être élégant tout en étant équipé d'une montre de sport outdoor ? Certainement pas Garmin qui lance la Garmin Epix Gen 2, une belle montre connectée, disponible chez Alltricks, qui offre une expérience utilisateur polyvalente. Elle profite notamment d’une interface de tracking sportif complète et des nombreuses fonctionnalités pratiques pour les activités sportives.

Garmin fait partie de ces constructeurs qui veulent montrer que le monde des montres connectées n’est pas tout noir ou tout blanc. Qu’une bonne montre ne doit pas choisir entre un superbe design ou une connectivité complète et des options à foison.

C’est donc avec l’idée de ne faire aucun compromis dans les usages que Garmin a imaginé, en parallèle de sa gamme Garmin Fenix 7, la Garmin Epix Gen 2. Et autant dire que les changements sont si nombreux vis-à-vis de la précédente génération que cette montre sportive et lifestyle redéfinit nos attentes en matière de bracelet connecté en 2022.

Qui est Garmin ?

Garmin est une société américaine qui a vu le jour en 1989. Elle se spécialise avant tout dans la conception de systèmes GPS à destination des véhicules automobiles et aéronautiques. Cependant, la marque n’a pas oublié le particulier, puisqu’elle conçoit également de nombreuses montres connectées pour accompagner les sportifs dans leurs pratiques, ainsi que les amateurs d’activités outdoor.

Une montre qui ne manque pas de style

Exit le look carré de la génération précédente et bienvenue aux rondeurs ! Pour la Garmin Epix Gen 2, le constructeur abandonne le design “à la papa” des montres GPS sportives pour un boîtier arrondi plus proche d’une montre classique. Grâce à cette esthétique plus agréable, la Garmin Epix Gen 2 peut être portée quotidiennement sans jurer avec votre garde-robe. Car oui, ses bracelets se déclinent aussi bien en cuir qu’en silicone.

Bien entendu, Garmin ne sacrifie pas la robustesse sur l’autel de l’esthétisme. C’est pourquoi la lunette est disponible aussi bien en acier inoxydable qu’en titane, tandis que l’écran profite d’un verre renforcé en cristal de saphir. La Garmin Epix Gen 2 résiste ainsi aux chocs, poussières et saletés et peut être immergée jusqu’à 100 m de profondeur (10 ATM). Vous pouvez donc l’utiliser sous la pluie, lors de vos treks ou même en pleine séance de natation sans avoir peur de l’abimer.

Malgré son design robuste, la Garmin Epix Gen 2 sait se faire discrète. Plus fine (47 mm de diamètre pour 14,5 mm d’épaisseur) que la première Epix Gen et même que la Garmin Fenix 6, elle est aussi légère, puisqu’elle ne pèse que 76 grammes.

Un renfort au quotidien

La montre connectée propose un suivi de votre santé en continu très bien pensé. D’autant que son écran Amoled de 1,3 pouce bénéficie de la technologie Always-On, ce qui vous permet d’avoir constamment l’œil sur les informations essentielles.

Vous pouvez ainsi prendre connaissance de votre rythme cardiaque, de votre niveau de stress, tout en surveillant votre sommeil, votre taux d’oxygénation du sang, votre niveau d’hydratation ou encore votre respiration. Un suivi précis permis par les nombreux capteurs de la Garmin Epix Gen 2 tels que le cardiomètre ou l’oxymètre de pouls. Un moniteur d’énergie nommé Body Battery est également de la partie. Celui-ci cumule toutes vos données de santé pour vous indiquer quand vous êtes au meilleur de votre forme ou quand vous avez besoin de repos.

Bien entendu, la Garmin Epix Gen 2 profite d’une application de cartographie ultra précise grâce à une couverture satellitaire renforcée. Surtout que la cartographie multi-continent hors ligne peut également être téléchargée et mise à jour en Wi-Fi directement depuis la montre.

De même, les explorateurs en herbe et les amateurs d’activités en plein air apprécieront la présence d’un accéléromètre, d’un altimètre barométrique, d’une boussole et du GPS pour planifier leurs sorties et pour bénéficier d’un suivi d’activité ultra-complet.

Enfin, il est désormais possible de payer sans contact à l’aide de Garmin Pay et même d’écouter de la musique depuis sa montre.

L’expérience sportive de Garmin autour du poignet

Pour Garmin, créer une montre utile au quotidien ne signifie pas faire une croix sur son savoir-faire en matière de suivi sportif. La Garmin Epix Gen 2 supporte ainsi plus de 30 applications sportives, ce qui lui permet de s’adapter à tous vos besoins.

Ainsi, plusieurs profils sportifs sont préchargés comme le trail, la course, le cyclisme, le ski, le golf, le surf, etc. Pour vous aider dans votre pratique, des exercices animés en plein effort sont affichés à l’écran. Il est même possible d’accéder gratuitement à des programmes d’entraînement adaptés à vos capacités, avec des conseils de coaches grâce à Garmin Coach.

Pour le suivi sportif, Garmin n’a pas manqué de piocher dans les fonctionnalités de la récente série Fenix 7 pour pourvoir la Garmin Epix Gen 2 comme il faut. Ainsi, les entraînements HIIT (High Intensity Interval Training) sont inclus pour améliorer votre condition physique à l’aide de petites séances.

On retrouve également la fonction Race Predictor Trend pour estimer votre allure de course ou marche idéale en fonction de votre forme générale. PacePro se charge, lui, d’adapter votre rythme de course à pied en fonction du dénivelé. De même, Stamina vous aide à gérer en temps réel votre fatigue et vos efforts. Évidemment, d’autres métriques primordiales sont consultables, à l’instar du volume maximal d’oxygène absorbé (VO2 Max) ou des données spécifiques au VTT ou au surf. Enfin, vous pouvez profiter de l’aide à la récupération et de suggestions d’entrainements.

L’autonomie gagne en excellence puisque la Garmin Epix Gen 2 peut tenir 16 jours en mode montre, 5 jours si vous utilisez en permanence la fonction always-on de l’écran et 42 heures en mode GPS constant.

