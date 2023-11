Garmin Venu 3 : le nouveau coach aussi élégant que complet s’invite à votre poignet

Avec sa nouvelle Venu 3, Garmin prouve qu’une montre connectée hautement équipée peut aussi être élégante. Légère et confortable, elle vous accompagne sans encombre tout au long de la journée, et multiplie les recommandations pour prendre soin de votre corps et de votre santé.

Leader sur le marché des montres connectées destinées aux sportifs, Garmin s’est fait un nom grâce à la précision remarquable de ses produits. Des montres généralement imposantes, aux looks singuliers, notamment parce qu’elle accueille de nombreux capteurs.

Forte de son expérience dans le domaine, la marque américaine est toutefois parvenue à rendre ses toquantes connectées plus discrètes, mais toujours aussi complètes. Preuve en est avec la nouvelle Garmin Venu 3, dévoilée en août dernier au prix de 499,99 euros. Un appareil qui fait aussi bien office de coach sportif que de conseiller santé.

Une chic montre débordante de ressources

Spécialisée dans les montres connectées sportives à haute précision, Garmin revient avec un modèle aussi coquet que performant : la Venu 3. Digne successeur de la Venu 2, déjà saluée pour son design sobre et discret, cette nouvelle version est du plus bel effet et peut être portée en toute occasion.

Garmin a soigné chaque détail et vous permet de la personnaliser facilement au gré de vos envies et de vos besoins. Déclinés en cuir ou en silicone, les bracelets de la Venu 3 se changent en un tournemain, tout comme les cadrans sur son lumineux écran tactile AMOLED de 1,4 pouce.

En plus, une fois au poignet, la Venu 3 sait se faire oublier tant elle est légère. En dépit de toutes les technologies embarquées et de sa large batterie offrant jusqu’à 14 jours d’autonomie, cette montre connectée ne pèse que 46 grammes. Un poids qui tombe à 40 grammes sur sa variante Venu 3S de 41 mm, plus adapté aux petits poignets.

Le sport oui, mais la santé avant tout

Si la Venu 3 a des arguments de taille pour les sportifs, cette montre connectée est surtout très utile pour prendre soin de sa santé. Garmin l’a doté d’une série de capteurs, permettant de suivre au quotidien l’évolution de sa fréquence cardiaque, du taux d’oxygénation du sang (SpO2), la qualité de son sommeil, ou encore son niveau de stress.

Alors que la plupart des montres connectées délivrent ces données de façon brute, la Venu 3 va bien plus loin et apporte des conseils pratiques pour aller vers un mieux-être. Le sommeil tient d’ailleurs une place centrale sur ce modèle, tant celui-ci influe sur la santé, la forme physique et même la qualité des entraînements sportifs.

La Venu 3 mesure classiquement la durée des cycles du sommeil et indique s’il est de qualité, c’est-à-dire s’il est suffisamment récupérateur. En fonction des scores obtenus et des diverses constantes mesurées, la montre connectée délivre une série de recommandations pour mieux dormir et précise quelle durée de sommeil est optimale. En prime, la Venu 3 embarque une fonctionnalité rare sur le marché : l’analyse de la qualité des siestes.

En marge du suivi avancé du sommeil, cette montre connectée apporte quelques outils pour lutter contre le stress chaque fois qu’il survient. Des exercices de respiration et de méditation y sont intégrés et disponibles en un clic.

Une bonne récupération est essentielle pour bien s’entraîner

Le suivi sportif est l’une des principales forces des montres connectées Garmin et la Venu 3 ne fait pas figure d’exception. Ce modèle répond aux besoins de la plupart des sportifs et prend en charge 30 activités physiques différentes, allant de la course à pied au golf, en incluant le fitness, la musculation et même la natation, la Venu 3 étant étanche 5 ATM.

Que vous soyez débutant ou aguerri, cette montre connectée vous accompagne à chaque étape de votre entraînement. Tout commence en amont de votre session de sport. La Venu 3 analyse vos constantes, la qualité du sommeil de la nuit passée et détermine s’il est opportun de s’entraîner ou s’il est préférable de reporter la séance au lendemain. Le dispositif cherche à optimiser vos performances sportives, sans nuire à votre corps.

En forme et prêt à bouger ? La Venu 3 propose des coachings animés et variés en musculation et en fitness. Les adeptes de running ne sont pas en reste et profitent de programmes d’entraînements avisés pour préparer une course de 10 km ou même un semi-marathon.

Vous pouvez aussi créer vos propres programmes, y compris en fractionné, afin d’améliorer significativement vos performances. La Venu 3 s’adapte aussi aux personnes à mobilité réduite et mesure avec plus de justesse leurs activités physiques.

Une fois la séance de sport terminée, place à la récupération. Là encore, la Venu 3 suit cette étape de près tant elle est cruciale. Pour mesurer son efficacité, le dispositif vous indique la variabilité de la fréquence cardiaque, c’est-à-dire la régularité de votre rythme cardiaque. Une donnée importante qui en dit long sur votre état de forme actuel, et qui peut conditionner vos prochains entraînements.

La Venu 3 est donc un atout pour adopter de bonnes pratiques et prendre soin de son corps ainsi que de sa santé au quotidien. Celle-ci est disponible à partir de 499,99 euros sur la boutique en ligne de Garmin.