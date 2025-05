J’ai vu la nouvelle montre connectée chinoise qui veille sur les seniors en Europe

Une montre 4G sous Android pensée pour les seniors avec des fonctions de sécurité ? C’est ce que promet Omate en Europe, et on a pu voir le modèle en Chine en exclusivité pour son lancement avec Arkea Care.

J’étais à Beyond Expo à Macao quand je l’ai aperçue au détour d’un stand minimaliste, presque discret : la nouvelle Omate O8. Ce n’est pas une smartwatch comme les autres. Ce n’est pas non plus un gadget de plus avec des notifications inutiles.

C’est une montre pensée pour les seniors, avec un vrai parti pris : celui de protéger. Et surtout, c’est un produit certes développée et produit en Chine mais pensée pour l’Europe, dont la France.

Derrière son design sobre, mais soigné (boîtier rectangulaire, écran AMOLED de 1,78 pouce, une épaisseur contenue de 15 mm malgré l’intégration d’une batterie de 670 mAh), se cache une montre 4G autonome, capable de fonctionner sans smartphone. Mais ce qu’on voit directement, c’est ce bouton rouge sur le côté. En apparence banal. En réalité, il peut sauver des vies.

Téléassistance : un SOS connecté

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Omate s’est allié à Arkea Care pour proposer un service de téléassistance directement intégré dans la montre. Une pression longue sur le bouton rouge déclenche une alerte : l’écran vire au rouge, un SOS s’affiche, une alarme retentit. La montre contacte alors directement un téléopérateur Arkea Care, qui peut dialoguer avec la personne via la montre, analyser la situation et déclencher les secours si besoin.

C’est simple, c’est direct, et c’est clairement rassurant. Ce genre de dispositif existait déjà via des boîtiers ou des médaillons, mais l’intérêt ici, c’est la portabilité, la connectivité 4G (ça fonctionne partout) et le fait que la montre peut aussi servir à autre chose.

Une montre complète

L’Omate O8 tourne sous Android 8.1, dispose d’un GPS intégré, d’un accéléromètre pour la détection de mouvement, d’une caméra frontale 2 MP pour des appels visio (par exemple avec la famille), et d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Elle est relativement légère (42 g sans les bracelets).

Pas de capteur cardiaque ni d’ECG superflu ici. L’objectif, ce n’est pas de concurrencer Apple ou Samsung sur le plan fitness. C’est d’offrir une solution de sécurité discrète, mais efficace. Et dans ce registre, elle s’en sort plutôt bien.

Un partenariat pour l’Europe

La vraie nouveauté de cette O8, c’est ce lien fort avec Arkea Care. Ce n’est pas juste un bouton d’alerte connecté à un numéro quelconque. C’est un vrai partenariat avec un acteur établi de la téléassistance en France, qui permet de coupler technologie et accompagnement humain. Ce service 24/7 est un vrai plus pour les personnes âgées vivant seules, mais aussi pour leurs proches.

Omate n’en est pas à son coup d’essai : c’est leur 8e génération de smartwatch, et cela se voit. Tout est plutôt bien pensé : le pogo-pin de charge, les antennes intégrées (4G, GPS, BT/Wi-Fi), l’écran lisible, la compatibilité avec les réseaux européens (Bandes LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28), et même le choix d’un OS simple, maîtrisé, sans surcouche inutile.

Commercialement, l’Omate 08 est disponible en abonnement à 32 euros par mois (16 euros par mois à la fin d’année pour les foyers éligibles au crédit d’impôts).