Lidl lance une montre connectée aux faux airs d’Apple Watch, à moins de 50 euros

Lidl a lancé ce lundi une montre connectée développée par Silvercrest. Cette « montre fitness connectée » est proposée au prix de 39,99 euros.

Depuis quelque temps, Lidl et sa marque Silvercrest se sont lancés dans des produits électroniques grand public. Après les écouteurs true wireless Lidl, que nous avons testés récemment sur Frandroid, c’est aux montres connectées que s’attaque le distributeur.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

Lidl a en effet annoncé sa première montre connectée, baptisée sobrement « montre fitness connectée ». Disponible à partir de ce lundi, cette montre est commercialisée à un prix pour le moins intéressant, à seulement 39,99 euros. Pour ce prix, elle propose cependant un design plutôt sympathique avec un écran carré et des bordures en métal. La montre ne propose aucun bouton, les contrôles se faisant au tactile. Elle est fournie avec un bracelet ajustable en silicone et est certifiée IP68 pour son étanchéité. Le design de la montre de Lidl n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de l’Apple Watch ou des dernières montres Fitbit, les Versa 3 et Sense.

Une montre compatible Android et iOS

Du côté des fonctionnalités, la montre de Lidl est particulièrement limitée. N’espérez pas y retrouver Wear OS ou pléthore de fonctionnalités. Elle permet cependant de mesurer le nombre de pas parcourus dans la journée, le temps d’activité ou d’analyser le sommeil des utilisateurs. Elle intègre en outre un cardiofréquencemètre pour mesurer le rythme cardiaque, ainsi que plusieurs suivis d’entraînement. La montre fitness connectée de Lidl est par ailleurs compatible avec les iPhone et les smartphones Android. Le distributeur n’indique cependant pas l’autonomie de la montre.

La montre fitness connectée de Lidl et Silvercrest est disponible depuis ce lundi, proposée au prix de 39,99 euros par le distributeur.