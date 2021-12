Voici l’Arcwave Ion, un sextoy masculin haut de gamme qui embarque la technologie du Womanizer

Loin des manchettes classiques, le Arcwave Ion est un sextoy pour homme qui vient avec un twist intéressant : envoyer de l’air pulsé sur certains nerfs pour améliorer l’expérience de masturbation. Une bonne idée empruntée au célèbre et populaire Womanizer.

Les sextoys féminins sont légion, et ce depuis la fin des années 1990. Qui plus est, au fil du temps, ils se sont améliorés d’un point de vue technologique, avec l’arrivée des vibromasseurs connectés. En revanche, les jouets sexuels à destination des hommes sont plus rares, et bien plus basiques. Les gaines de masturbation (les tubes en silicones censés imiter la morphologie d’un vagin ou d’un anus) sont souvent de piètre qualité et visuellement horribles. Mais le changement est en cours.

En effet, avec sa nouvelle division Arcwave, le constructeur allemand Wow Tech a décidé de s’intéresser au plaisir masculin. Et pour ça il s’est inspiré de ce qui se faisait de mieux chez les sextoys féminins : le Womanizer. Arrive donc l’Arcwave Ion, un masturbateur qui envoie de l’air pulsé sur le pénis pour accroître les sensations de plaisir. Il est proposé à 189 euros chez Senkys, avec la livraison Chronopost offerte.

Un système de souffle intelligent

La véritable force du Arcwave Ion est l’intégration d’un système d’air pulsé. À l’instar d’un Womanizer, cet orifice situé à l’intérieur de la gaine envoie de l’air directement sur la verge pour titiller les nerfs du frein.

Un souffle dont il est possible de régler l’intensité grâce à deux boutons situés sur la tranche. Vous pouvez ainsi profiter d’un léger filet d’air ou au contraire d’un jet très puissant. De l’air pulsé qui touchera tout l’organe au fur et à mesure des va-et-vient de l’appareil. Car oui, l’Arcwave Ion n’est pas automatique. Vous devrez donc mettre la main à la pâte. Une bonne chose, finalement, puisque c’est vous qui contrôlez le rythme et l’intensité de la session.

Mais le véritable twist est la technologie Smart Silence. Activée par défaut, elle détecte la présence d’un élément dans la gaine pour savoir s’il faut envoyer de l’air ou non. Concrètement, si vous retirez d’un coup l’Arcwave Ion se coupe automatiquement et n’émet plus un seul bruit.

Il est tout à fait possible de désactiver cette fonction d’une simple pression sur le bouton dédié et ainsi avoir un souffle en continu. Cela évite de sortir du « jeu » par accident.

Un sextoy esthétiquement discret

À mille lieues des jouets pour adulte hyper colorés et flashy, l’Arcwave Ion jouit d’un design sobre qui n’est pas sans rappeler celui de certains smartphones. Tout en plastique noir avec une gaine en silicone extensible pour s’adapter aux différentes morphologies, l’Arcwave Ion est très discret. L’intérieur de la gaine est nervuré pour stimuler le pénis en continu lors de l’usage. Des nervures qui ne sont ni trop grosses pour être douloureuses, ni trop effacées pour ressentir du plaisir.

Il est fourni avec une station de recharge qui permet également de le ranger. Vous pourrez donc dissimuler l’Arcwave Ion facilement et en toute discrétion.

Enfin, l’Arcwave Ion est entièrement waterproof, ce qui vous permet de le nettoyer en toute simplicité avant et après usage.

Une belle autonomie

Bien entendu, comme pour tout sextoy, il est important d’utiliser du lubrifiant. À base d’eau qui plus est, afin d’éviter les mauvaises réactions avec le plastique. Pas besoin de se précipiter en pharmacie, Arcwave fournit un flacon de lubrifiant adapté avec l’Arcwave Ion.

Enfin, au niveau de l’autonomie, l’Arcwave Ion est capable d’encaisser jusqu’à 70 minutes d’usage en continu. Comme pour tous les jouets pour adulte, évitez tout de même les sessions trop longues pour ne pas abîmer votre entre-jambes. Qui plus est, il ne lui faut que 2 heures pour récupérer l’intégralité de sa batterie.

L’Arcwave Ion est disponible chez Senkys pour 189 euros. La livraison Chronopost est offerte, ce qui vous permet de réaliser une économie que vous pouvez réinvestir dans un grand flacon de lubrifiant à eau pour multiplier les sessions avec ce jouet intriguant.