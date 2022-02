Spigen dévoile ses coques pour les Samsung Galaxy S22 : laquelle choisir pour les protéger ?

Pour accompagner la sortie des Galaxy S22, Spigen dégaine sa nouvelle collection de coques et accessoires dédiée aux nouveaux smartphones de Samsung. L’objectif avoué de la marque : protéger au mieux votre tout nouveau smartphone grâce à son savoir-faire. On vous explique quelle coque choisir pour votre S22 flambant neuf !

Fabricant de coques pour smartphone reconnu pour la qualité de ses produits, Spigen se démarque aussi par sa grande réactivité. La marque coréenne a en effet pour habitude de livrer ses produits dans la foulée des sorties de smartphones. Une politique qui n’est pas près de changer, puisque Spigen vient tout juste de dégainer une gamme complète de coques et d’accessoires pour le tout nouveau Galaxy S22 (et ses déclinaisons).

Pour cette nouvelle itération du smartphone phare de Samsung, Spigen a conçu pas moins de quatre coques offrant des caractéristiques et fonctionnalités différentes, mais aussi, et surtout, une excellente protection. D’autant plus que Spigen a rejoint le SMAPP (Samsung Mobile Accessory Partnership Program) qui leur permet d’ajuster au mieux leurs produits aux derniers appareils Samsung.

Vous pourrez donc redécouvrir des classiques de la marque comme la Tough Armor ou la Liquid Air, ainsi qu’une nouveauté exclusive au Galaxy S22 Ultra : la Spigen Optik Armor. Pour savoir quelle coque choisir pour votre nouveau S22, suivez le guide !

Tough Armor : la protection avant toute chose

Si vous souhaitez offrir une protection maximale à votre Galaxy S22, la coque Tough Armor est sans aucun doute celle qu’il vous faut. Construite dans des matériaux résistants, elle enserre parfaitement le S22 pour le protéger de tous les chocs. Elle dispose aussi d’un léger rebord sur la façade avant afin de protéger l’écran lors des chutes. La Tough Armor utilise aussi la technologie Air Cushion sur ses angles pour amortir et dissiper les chocs, et dispose d’une couche de mousse permettant d’absorber les impacts.

Si cette coque a pour vocation d’offrir une protection renforcée au S22, elle n’en demeure pas moins pratique grâce à plusieurs découpes permettant d’accéder facilement au port de charge ou aux différents boutons. Très pratique, elle possède aussi une béquille sur sa façade arrière permettant de positionner le téléphone en mode paysage pour regarder une vidéo confortablement.

Ultra Hybrid : une protection discrète et efficace

Comme la plupart des smartphones récents, le Galaxy S22 est un très bel objet, qui dispose d’une façade arrière particulièrement travaillée. Spigen l’a bien compris et propose donc la coque Ultra Hybrid, une coque transparente qui permet de profiter pleinement de la plastique de votre nouveau terminal, sans pour autant rogner sur la protection. Comme la Tough Armor, cette coque dispose de la technologie Air Cushion qui permet d’amortir les chocs sur les angles du téléphone.

Dotée d’une protection arrière complétée par des pare-chocs latéraux, l’Ultra Hybrid offre une excellente protection, y compris au niveau de l’écran grâce à des rebords légèrement surélevés sur l’avant. Elle dispose en outre de découpes précises permettant d’accéder facilement aux différentes fonctions du S22. En bref, cette coque Ultra Hybrid est destinée à tous ceux qui souhaitent protéger leur S22 tout en profitant du design soigné du dernier-né de Samsung.

Liquid Air : une coque légère pour une prise en main agréable

En sus d’offrir une protection efficace contre les chocs, la coque Liquid Air à pour vocation d’offrir une meilleure prise sur votre smartphone afin de limiter les risques de chutes dues à une mauvaise manipulation. Pour ce faire, Spigen a conçu une coque en un plastique flexible doté de motifs rainurés sur le dos et les côtés. Au-delà de toutes considérations esthétiques, ces motifs assurent une prise en main solide.

À l’instar des autres coques de la marque, cette Liquid Air dispose de la technologie Air Cushion sur ses angles et des rebords surélevés afin de protéger l’écran comme le bloc photo. Une découpe en toile d’araignée sur l’intérieur de la coque permet aussi une meilleure dissipation des chocs en cas de chute. Sachez enfin que la Liquid Air offre une jolie résistance aux traces de doigts grâce à ses motifs.

Optik Armor : une protection accrue pour les optiques et l’écran

Nouveauté de cette année, la coque Spigen Optik Armor se destine au Galaxy S22 Ultra. Son objectif ? Proposer une protection accrue du bloc photo arrière grâce à un couvercle rétractable. Le S22 Ultra possède en effet des objectifs entièrement intégrés à la façade arrière, sans bloc qui dépasse comme c’est le cas sur le reste de la gamme. Un nouveau design qui expose au final les objectifs à plus de frottements lorsque l’appareil est posé sur une surface plane. L’Optik Armor et son couvercle de protection permettent de limiter ces éraflures.

Fidèle à sa réputation, Spigen a mis tout son savoir-faire dans cette coque. La technologie maison Air Cushion est donc de la partie pour protéger les coins du téléphone, et amortir les impacts consécutifs à une chute. L’intérieur de la coque dispose aussi d’une découpe en toile d’araignée permettant de dissiper les chocs. Comme la plupart des autres coques, cette Optik Armor dispose aussi de rebords élevés sur la façade avant afin de préserver l’écran des rayures. À noter que cette coque ne sera disponible que fin février, en même temps que le Galaxy S22 Ultra.

Une protection étendue à tout l’écosystème Samsung

Spigen étend sa protection à l’ensemble des produits de l’écosystème Samsung grâce à une gamme de coques spécialement conçues pour les Galaxy Buds, Galaxy Watch et Galaxy Tab.

Découvrir les coques de protection Spigen pour les Galaxy Buds : Spigen propose pas moins de quatre coques conçues pour enserrer l’étui des Galaxy Buds 2, Buds Pro et Buds Live. Elles offrent une protection supplémentaire permettant d’éviter les rayures disgracieuses tout en permettant, par exemple, la charge sans fil.

Découvrir les coques de protection Spigen pour la Galaxy Watch : que vous souhaitiez protéger votre Watch3 ou votre Watch4, Classic ou non, Spigen vous propose des coques qui viendront enserrer le cadran et protéger l’écran grâce à de bords surélevés. Elles disposent de découpes permettant d’accéder à tous les boutons, y compris la lunette rotative des modèles Classics.

Découvrir les coques de protection Spigen pour la Galaxy Tab : votre Galaxy Tab sera sous bonne garde grâce aux coques Spigen. Parfaitement adaptées aux dernières tablettes de Samsung, elles offrent une protection accrue tout en ajoutant des fonctionnalités très utiles, comme un pied permettant de positionner la tablette en mode portrait.

Découvrez aussi les accessoires Spigen pour votre tout nouveau Galaxy S22

En sus de ses coques, Spigen propose aussi une large gamme d’accessoires pour les appareils de la gamme Galaxy S22. Afin de compléter la protection offerte par votre coque flambante neuve, vous pourrez opter pour EZ Fit avec kit d’installation facile. Une vitre en verre trempé (dureté 9H presque à toute épreuve) qui s’adapte parfaitement à l’écran de votre Galaxy S22 tout en vous permettant, par exemple, d’utiliser le scanner d’empreinte digitale sans aucune gêne.

Vous pourrez aussi opter pour la protection NeoFlex qui, comme son nom l’indique, est constituée d’un film TPU flexible pour s’adapter au mieux aux courbes du S22. Facile à installer grâce à son guide d’installation, elle est parfaitement compatible avec le scanner d’empreintes digitales et protégera votre smartphone contre les aléas du quotidien.

Spigen propose aussi deux chargeurs compatibles avec le Galaxy S22. Le ArcStation Pro 45 W est un chargeur USB-C compatible avec la Super Fast Charge 2.0 de Samsung, et qui abrite des sécurités renforcées pour limiter les surchauffes et fournir un courant stable et optimal. Le ArcField 15 W de son côté est un chargeur sans fil compatible avec les coques Spigen et équipé d’un revêtement antidérapant qui assure la stabilité de votre smartphone lorsqu’il est posé dessus.