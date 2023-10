Google Pixel 8 : Rhinoshield a déjà pensé à eux !

Les Google Pixel 8 et 8 Pro viennent tout juste d'être commercialisés, Rhinoshield dégaine déjà ses nouvelles coques. Ultra-légères, fines et en matériaux recyclables, elles ont tout de l’accessoire qu’il faut à votre nouveau smartphone.

Recevoir son nouveau Google Pixel et le déballer a quelque chose de spécial. Le smartphone est encore vierge du moindre petit défaut et vous aimeriez bien que ça dure. D’autant plus que cette année, le prix de cet excellent smartphone a sensiblement augmenté : 1 099 euros pour la version Pro et 799 euros pour la version classique. Comme s’il fallait une raison supplémentaire de vouloir le garder le plus longtemps possible.

Et si, pour asseoir sa longévité, vous investissiez dans une coque solide ? Ça tombe bien, c’est exactement ce que propose Rhinoshield avec sa nouvelle gamme totalement adaptée aux nouveaux smartphones du géant de Mountain View, mais également aux précédents jusqu’au Pixel 5. Pendant 48 heures, vous pouvez profiter d’une remise de 15 % sur tout le site avec le code frandroid23.

Des matériaux résistants et recyclables

Dans la liste des reproches que l’on fait à la coque de son smartphone, sa fragilité vient souvent en premier. Que celui qui n’a jamais pesté contre une coque qui rend les armes au bout de deux chutes nous jette la pierre. Pour vous éviter ce désagrément, Rhinoshield a conçu ses toutes dernières coques de protection dans un matériau conçu par ses ingénieurs : le ShockSpread ECO. Sa spécificité est de reproduire la structure alvéolaire des nids d’abeilles pour absorber au mieux les impacts lors des chutes.

Parmi les différents modèles, les coques Solidsuit pensées pour les nouveaux Google Pixel sont conçues en une seule matière : l’élastomère thermoplastique (TPE). C’est un matériau à la fois résistant et extrêmement souple. Mieux, ses propriétés physiques en font un matériau parfaitement recyclable dès lors qu’on le chauffe à une température adéquate pour le transformer et le réutiliser de nouveau.

Un matériau solide qui ne dénature cependant pas le design de votre smartphone. Rhinoshield a en effet réussi à combiner solidité et finesse puisque ses coques en TPE ne font que 3 mm d’épaisseur.

Des produits personnalisables à l’infini ou presque

Loin de ressembler à n’importe quelle protection répondant à une résistance de niveau militaire, Rhinoshield a plus d’un argument dans sa besace. Parmi eux, l’esthétique de ses produits. Exit les protections épaisses et disgracieuses, Rhinoshield propose non seulement des coques fines, mais également totalement personnalisables.

Lors de la commande, il est ainsi possible de choisir une couleur unie selon un riche nuancier de teintes, mais en plus, via le « design studio » accessible depuis la page de commande, vous pouvez choisir d’habiller votre coque d’un motif exclusif sur des thématiques, des marques ou des célébrités comme Vilebrequin, League of Legends ou la Nasa.

Mieux, si vous souhaitez offrir ou vous offrir une coque totalement unique, via la personnalisation, lors de la commande, vous pouvez appliquer une photo particulière, un dessin ou une inscription, un fond ou un design. Presque toutes les options sont possibles.

Protection d’écran, lanières, grips : Les autres accessoires de Rhinoshield

Au-delà de la simple coque, Rhinoshield propose également tout un panel d’accessoires pour votre smartphone comme les protections d’écrans. De quoi éviter les rayures ou les bris d’écran sur votre nouveau smartphone. Rhinoshield complète également ses protections d’écrans de différentes finitions :

protection anti-espion : permet de cacher ce que vous regardez sur votre écran à vos voisins proches ;

protection mate : une protection anti-reflet pour profiter de son contenu dans des conditions optimales ;

protection anti-lumière bleue : pour reposer et protéger vos yeux si vous passez beaucoup de temps sur votre smartphone.

Rhinoshield propose enfin des lanières et des grips ou encore des câbles de chargement dans différentes finitions : tressés, plus ou moins long, avec port USB-C adapté au branchement sur un PC ou un téléphone… le tout, disponible pour presque toutes les marques de smartphones.