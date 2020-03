Samsung Galaxy S20 : pourquoi faut-il s’intéresser aux coques Spigen pour protéger votre (futur) smartphone

Si vous avez la chance de faire parti des premiers acquéreurs de Samsung Galaxy S20, vous allez devoir chercher une coque parmi toutes les coques de disponibles. Pour ne pas faire d'erreur, vous pouvez vous tourner vers la marque Spigen qui profite d'une bonne réputation grâce à des produits solides et bien pensés.

Si vous avez déjà recherché une coque pour smartphone sur Amazon, vous connaissez probablement Spigen. La marque est connue pour proposer des protections de smartphones très solides, résistantes aux chocs et bénéficiant d’un vrai soin de design. Pour parvenir à se faire un nom dans ce milieu très concurrentiel, Spigen a travaillé pendant des années sur des technologies et des matériaux capables de protéger les smartphones sans les rendre informes pour autant.

Qui est Spigen ?

Créée en 2008, la marque Spigen s’est installée aux États-Unis en 2013 pour poursuivre son développement à l’international. Le nom Spigen est une association de deux mots allemands : spiegel (miroir en allemand) et gen (gène, en allemand). Les deux termes combinés sont destinés à mettre en avant la principale valeur de la marque, à savoir : refléter les besoins des consommateurs.

L’entreprise a maintenant près de 12 ans d’expérience au total. Une longévité qui lui permet de se consacrer à la recherche et au développement afin de proposer de nouvelles technologies de protection.

Spigen s’est fait connaître au fur et à mesure des années comme une marque de coque fiable et esthétique. Cette capacité a placé Spigen comme une marque d’accessoires de smartphones de premier plan. Apple l’a remarqué, et a notamment choisi Spigen comme partenaire sur le secteur des accessoires lors de la présentation des iPhone 8 et iPhone X en 2017.

L’année suivante, Spigen a ressuscité le design du fameux iMac G3 en s’en inspirant pour créer une coque d’iPhone X. Cette coque a beaucoup fait parler d’elle lors de son annonce, à tel point que la campagne de financement participatif a récolté un total de 236 000 euros, pour 4 511 euros attendus. Le succès a été si important que Spigen a même décliné ces coques pour les iPhone 8 et 8 Plus.

Quelles sont les principales technologies de protection de Spigen ?

Pour proposer des coques très solides, Spigen a dû développer ses propres technologies et matériaux. En premier lieu, il faut savoir que les coques de Spigen réussissent les tests de résistance aux chocs de la norme MIL-STD-810G de l’armée américaine. À savoir 26 chutes de 1,2 mètre sur du béton et au moins une fois sur chaque partie de la coque. Pour parvenir à ce résultat, Spigen a développé deux technologies.

Le motif Spider Web

La première se nomme Spider Web, et se remarque dès lors que vous observez l’intérieur d’une coque Liquid Air de Spigen. Ces coques sont les plus résistantes de la gamme Spigen, notamment grâce au motif que l’on retrouve à l’intérieur de celles-ci. Le thermoplastique utilisé reprend le motif d’une toile d’araignée — d’où son nom — pour mieux diffuser et donc absorber les chocs.

La technologie Air Cushion

Le Air Cushion est la deuxième technologie utilisée par Spigen pour ses coques. Pour mieux résister aux chutes, chaque coin des coques de protection Spigen est équipé d’un petit coussin d’air. Lors d’une chute, celui va s’étendre afin d’absorber le choc pour que le smartphone s’en sorte indemne. Une technologie simple mais efficace.

Protéger son Samsung Galaxy S20

La sortie des Samsung Galaxy S20 est imminente. Les derniers fleurons de Samsung embarquent des technologies de pointe, et cela se répercute sur les prix qui sont plus élevés que ceux des Galaxy S10 lors de leur sortie. Protéger son Samsung Galaxy S20 est donc primordial. Les coques de Spigen sont déjà prêtes. Nous vous conseillons les deux modèles phares de la marque.

Commençons par la Tough Armor, l’une des coques les plus résistantes de Spigen. Avec celle-ci, votre Samsung Galaxy S20 ne risque pas grand-chose s’il tombe. Elle est équipée de la technologie Air Cushion présentée plus haut, mais aussi d’une petite béquille à l’arrière qui permet de maintenir le téléphone posé horizontalement. Très pratique pour regarder des séries dans le train.

L’autre coque phare de Spigen se nomme Ultra Hybrid. Elle est plus légère et plus fine que la Tough Armor, mais elle reste très solide. L’avantage, c’est qu’elle laissera le design du Galaxy S20 visible de tous, car elle est transparente. Et Spigen l’assure : elle ne jaunira pas avec le temps.

Ces deux coques protègent également l’écran du téléphone. La protection dépasse largement sur la face avant, ce qui empêche l’écran de se briser si le téléphone tombe à plat sur une surface plane. Enfin, les coques de Spigen sont compatibles avec la charge sans-fil, qu’importe le degré de protection.

Le catalogue d’accessoires Spigen

Depuis sa création en 2013, la marque Spigen a eu le temps de créer d’autres produits qui ne sont pas que de simples coques pour smartphones. Sur la boutique Amazon officielle de Spigen, on retrouve des supports de smartphones pour voiture, des chargeurs sans-fil, des câbles USB 3-en-1, etc.