Logitech G203 Lightsync : la souris filaire G203 Prodigy passe au RGB personnalisable pour 40 euros

Logitech vient de décliner la G203 Prodigy dans une seconde génération nommée G203 Lightsync. La différence entre les deux modèles est la présence du RGB personnalisable.

Logitech est reconnu pour ses accessoires pour gamers estampillés G Pro, que l’on retrouve dans notre guide de claviers par exemple, la Logitech G203 est l’entrée de gamme des souris filaires estampillée seulement par la lettre G. Ce mulot ressemble donc aux souris G Pro, mais avec des caractéristiques amoindries.

Relativement populaire, la G203 a été déclinée en plusieurs variantes, la dernière en date est la G203 Lightsync. Un souris en connexion filaire USB qui offre une résolution optique entre 200 et 8 000 DPI et 6 boutons, deux paramètres personnalisables par l’utilisateur à partir d’un logiciel (G Hub). Ce qui la différencie de la G203 Prodigy est la présence du RGB personnalisable : une palette allant jusqu’à 16,8 millions de couleurs et différents niveaux de luminosité, vous pourrez même paramétrer un effet arc-en-ciel via le logiciel de Logitech.

La G203 Lightsync est vendue à 40 euros (en précommande sur Amazon), soit 10 euros de plus que le prix de la G203 Prodigy (30 euros sur Amazon). La différence entre les deux est la présence des RGB personnalisable, à vous de voir si ça mérite 10 euros de plus.

Les alternatives pas chères chez la concurrence

Dans les souris filaires orientées gaming à moins de 50 euros, Logitech peut compter sur la présence de la Razer DeathAdder Essential (40 euros également) ou encore de la SteelSeries Rival 3 (40 euros), mais sans RGB personnalisable.

Quelles sont les concessions de ces souris vendues à moins de 50 euros en comparaison aux alternatives vendues au double ou triple du prix ? Les capteurs optiques sont légèrement moins précis, c’est vrai, néanmoins c’est généralement la qualité de fabrication et l’ergonomie qui justifient la différence de prix. Typiquement, les souris à moins de 50 euros possèdent moins d’options et de paramètres, elles sont généralement conçues pour les droitiers avec un design symétrique. Pour les joueurs occasionnels de FPS ou de Moba, cela reste des accessoires avec un bon rapport qualité-prix.