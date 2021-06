iPhone 12 : avec HaloLock, l’accessoiriste ESR a bien compris comment tirer parti de Magsafe

La plus grosse nouveauté de l’iPhone 12 annoncé par Apple l’année dernière n’était ni son “nouveau” design, ni même sa compatibilité 5G et encore moins son nouveau bloc photo. Non, il s’agissait de Magsafe, sa nouvelle technologie de recharge sans fil aimantée. Une innovation qui a beaucoup inspiré les constructeurs d’accessoires, à l’instar d’ESR.

ESR propose aujourd’hui pas moins d’une demi-douzaine d’accessoires pratiques et originaux qui interagissent avec l’attache magnétique Magsafe présente au dos des iPhone 12. Il s’agit d’un véritable écosystème d’accessoires répondant au nom de HaloLock.

Qu’est-ce que Magsafe ?

On le disait un peu plus haut, Magsafe était de loin l’annonce la plus excitante et la plus intéressante de la dernière conférence d’annonce des iPhone d’Apple, en octobre 2020. Le principe est aussi simple que génial : il s’agit d’une technologie de recharge sans fil… aimanté.

Concrètement, l’iPhone 12 — mais aussi tous les prochains iPhone et sans aucun doute une partie des produits Apple — dispose dans son dos d’un aimant, placé juste sous la coque. Cet aimant permet ainsi à l’utilisateur de positionner parfaitement son téléphone sur un chargeur sans fil quand il le pose dessus.

Cet aimant peut également être utilisé de façon plus créative : pour “coller” magnétiquement des accessoires au dos de l’appareil (une coque par exemple) ou tout simplement fixer l’iPhone à différents supports.

Comment ESR a tiré parti de Magsafe avec son écosystème HaloLock ?

L’idée de base est excellente, mais Apple n’a pas été très loin avec Magsafe. C’est tout juste s’il a proposé quelques coques et un chargeur sans fil. Laissant aux fabricants d’accessoires comme ESR le soin de créer d’autres accessoires pratiques.

ESR a ainsi créé une demi-douzaine d’accessoires compatibles avec Magsafe : il s’agit de son écosystème HaloLock. Cet écosystème est constitué aussi bien de chargeurs sans fils, que de coques ou d’anneaux universels. Voici dans le détail ce que propose ESR.

Le chargeur magnétique sans-fil pour voiture HaloLock :

ESR est l’un des rares accessoiristes à proposer un chargeur magnétique pour voiture compatible avec Magsafe et non pas un simple support magnétique. Le principe est aussi simple qu’ingénieux : utiliser le système de magnétisme de l’iPhone 12 pour coller son smartphone à un support, lui-même accroché aux grilles d’aération de la voiture.

Pas de griffes ou de fastidieux système d’attache ici, il suffit de coller son iPhone au support pour le recharger (via une charge de 7,5 watts) ou consulter son itinéraire sur Waze. C’est d’autant plus pratique que ce système magnétique permet de faire tourner à 90 degrés son iPhone pour le passer du mode paysage au mode portrait.

Le Chargeur HaloLock 2-en-1 Watch

Ce chargeur deux-en-un comprend, d’un côté, un pad de recharge par induction compatible Magsafe (pour recharger son iPhone 12 jusqu’à 7,5 Watts ou son boîtier d’Airpods jusqu’à 5 Watts), et de l’autre, un socle permettant soit de brancher un câble Lightning ou USB, soit un boîtier spécial (inclus avec le chargeur) pour recharger son Apple Watch.

Le chargeur-béquille à induction magnétique HaloLock

Et pourquoi ne pas transformer le chargeur, attaché au dos du téléphone, en véritable support pour mieux regarder une vidéo ou passer un appel en visio ? C’est ce que propose ce chargeur avec support de ESR.

D’un diamètre de 6 cm, il vient de se coller à l’arrière de l’iPhone 12 et fait office de chargeur de 7,5 watts. Sa béquille intégrée permet ensuite de le transformer en support (il est possible de retirer le câble pour en faire un simple support).

Qui est ESR ?

ESR est une marque spécialisée dans les accessoires high-tech, qui se focalise sur l’innovation et le design. Fondée en 2009 par Tim Wu, un ancien cadre passé par Google, Nokia ou encore Dell, ESR conçoit des produits qui facilitent l’usage au quotidien des technologies qui nous entourent. Pour ce faire, ESR a déjà déposé plus de 110 brevets, travaille avec plus de 200 partenaires à travers le monde, et cela dans 180 pays différents.