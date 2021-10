PlayStation 5 : Apple Music pourrait casser le monopole de Spotify

Sur Reddit, un utilisateur a découvert une option l'invitant à télécharger Apple Music sur sa PlayStation 5, jusqu'à présent chasse gardée de Spotify.

Parmi les principaux critères pour choisir le service de streaming de musique le plus adapté à ses besoins, on peut bien évidemment citer le catalogue, le prix, la qualité des fichiers, mais un autre critère s’avère tout aussi important : le support par les différentes plateformes que l’on utilise au quotidien.

Si tous les services de streaming musicaux sont disponibles sur les smartphones Android ou iOS, il est toujours agréable de pouvoir en profiter sur des enceintes connectées ou sur ses consoles de jeu pour écouteur de la musique pendant ses parties ou directement sur son téléviseur. Si le Xbox Store est plutôt bien fourni, en permettant d’écouter de la musique sur Amazon Music, Deezer ou Spotify, le PlayStation Store était jusqu’à présent bien plus limité, ne permettant de télécharger que l’application Spotify. Néanmoins, il semblerait que Sony soit sur le point de profiter d’un autre acteur majeur de la musique en ligne : Apple Music.

Ce mardi sur Reddit, un utilisateur a en effet mis en ligne une photo du PlayStation Store sur PS5 où on peut voir que la boutique en ligne de Sony lui propose non seulement de télécharger Spotify, mais également Apple Music. « Depuis quand est-ce que c’est disponible ? J’ai créé un nouveau compte sur ma PS5 et j’allais me connecter à Spotify, puis j’ai vu ça », indique-t-il. Une deuxième photo indique néanmoins que « cette application n’est disponible que sur PS4 ». D’après Eurogamer, qui a repris l’information, il s’agit d’un message d’erreur standard sur PS5, indiquant simplement que l’application n’est pas disponible du tout, quelle que soit la console.

Une annonce potentielle à la keynote du 18 octobre

Pour l’heure, il semble qu’il s’agisse d’un simple bug d’affichage du côté de Sony lorsque des utilisateurs tentent de créer un compte américain sur leur PlayStation 5. Néanmoins, l’option est encore bloquée et ne permet pas de télécharger l’application Apple Music sur la console.

Comme le suggère The Verge, ce bug arrive quelques jours seulement avant la conférence Apple du 18 octobre prochain durant laquelle son service Apple Music pourrait faire l’objet de quelques annonces. Ce pourrait être à cette occasion que la firme de Cupertino annoncera la disponibilité de son service de streaming de musique sur les consoles de Sony.