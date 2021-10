Les iPhone 13, l'Apple Watch Series 7 et les iPad sont là. C'est l'heure de passer à la suite du programme chez Apple. La marque à la pomme a annoncé la tenue d'une nouvelle keynote le 18 octobre. Les MacBook et la nouvelle puce maison devraient être au programme.

Les iPhone 13 et iPhone 13 Pro sont sur de bons rails, l’iPad mini vit sa vie et l’Apple Watch Series 7 arrive ce vendredi. Il était temps de passer à la suite du programme chez Apple.

Ce mardi, la marque californienne a annoncé la tenue d’une nouvelle keynote le lundi 18 octobre à 19h (heure de Paris). Toujours pas d’événement en public, mais une conférence de présentation des nouveautés enregistrée depuis l’Apple Park de Cupertino.

A en croire l’invitation qui clame Unleashed (traduit en français par Accrochez-vous), il va falloir s’attendre à de la vitesse. Greg Joswiak y est allé une fois de plus avec son animation pour Twitter pour teaser le prochain rendez-vous. Et c’est la plongée dans l’Hyperespace de Star Wars qui semble guetter tous les fans de la marque tant l’animation rappelle ce saut dans une nouvelle dimension…

Le mois d’octobre faisant, les nouveaux MacBook et donc la nouvelle déclinaison de la puce M1 maison devraient être au programme de l’événement. Alors, il va falloir s’attendre à une débauche d’énergie dans les prochains ordinateurs en vue.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021