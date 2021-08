Apple prépare aussi un tout nouveau Mac Mini M1X avec plein de ports

Si l'on en croit les rumeurs, Apple semble sur le point de renouveler presque tout son catalogue. La firme prépare dans le lot un nouveau Mac Mini.

Apple a beaucoup de produits dans les cartons. La firme a prévu une fin d’année chargée et peut-être plusieurs conférences seulement pour le mois de septembre. On parle de nouveaux iPhone, iPad, Apple Watch et de nouveaux Mac. Parmi ces derniers, Apple aurait préparé un nouvel Apple Mac Mini, son PC de bureau plus accessible et sans écran.

Fini les PC sans ports

On tient ces informations de la newsletter Power On de Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg. D’après le journaliste, Apple prépare bien un nouveau Mac Mini équipé de la nouvelle puce Apple M1X prévue pour les MacBook Pro. Ce nouveau Mac Mini haut de gamme avait également fait l’objet d’une fuite par Jon Prosser en mai. Mark Gurman le dessine plutôt sous les traits d’une nouvelle génération.

Ce nouveau Mac Mini devrait remplacer le dernier modèle Intel au catalogue et devrait proposer une connectique beaucoup plus généreuse. Sur les images proposées par Jon Prosser, la connectique semble pourtant la même que sur le modèle Intel actuel : 4 ports Thunderbolt USB-C, 2 ports USB-A, un port RJ45 Ethernet et un port HDMI. C’est tout de même plus généreux que les ports offerts sur le modèle Apple M1 qui réduit à 2 le nombre de ports USB-C.

Le bouton d’alimentation de la machine serait toujours situé à l’arrière.

D’après Mark Gurman, ce nouveau Mac Mini ne devrait pas être dévoilé avant « plusieurs mois ». Difficile de savoir s’il s’ajoute à la liste des nouveautés de cette fin d’année, ou si Apple va préférer attendre le printemps 2022 pour ce nouveau produit.