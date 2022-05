Qui est Onkyo, le spécialiste du home cinéma et de l’audio qui risque de disparaître

Selon Neikki Asian, le dernier fabricant audio basé au Japon, Onkyo Home Entertainment Corporation, a déposé le bilan.

Onkyo, l’un des fabricants japonais d’équipements de home cinéma et de produits hi-fi les plus connus, a déposé le bilan au tribunal de district d’Osaka le vendredi 13 mai 2022. L’entreprise a une dette totale d’environ 3,1 milliards de yens, soit environ 23 millions d’euros. Il semble fort probable que l’entreprise ne soit pas sauvée. L’occasion d’évoquer cette marque emblématique.

Qui est Onkyo ?

Onkyo est connu de tous les spécialistes : cette entreprise a démarré sous le nom d’Osaka Denki Onkyo K.K en 1946. Au cours des premières années de son histoire, Onkyo s’est développé une image d’innovateur et est devenu un poids lourd dans le domaine de l’audio, faisant du nom Onkyo un synonyme d’excellence sonore, d’enceintes et de composants de haute qualité.

Dans les années 70, les récepteurs Onkyo étaient acclamés par la critique. Les produits des années 80, y compris les lecteurs de cassettes, les amplificateurs de la série M, les platines, les syntoniseurs AM/FM comme le T-909 et le T-9990, ainsi que les récepteurs, ont également marqué le secteur.

Pour ses 70 ans, en 2016, Onkyo avait publié une vidéo qui retrace les étapes importantes de l’entreprise. Onkyo est même entré brièvement sur le marché du HD-DVD dans la guerre qui opposait le Blu-ray et le HD-DVD, mais cela ne s’est pas si bien passé. Heureusement, cela ne représentait qu’une infime partie de leur activité.

En 2015, Onkyo a pris une décision stratégique risquée en achetant les produits audiovisuels de Pioneer. Peu de temps après cette acquisition, les choses ont commencé à aller mal pour Onkyo. Après avoir été radiées de la Bourse de Tokyo en août 2021, deux filiales appartenant à Onkyo (Onkyo Sound Company Ltd et Onkyo Marketing Company Ltd) ont déposé le bilan. Deux mois plus tard, en mai 2022, c’est à l’entreprise emblématique de déposer le bilan.

La faillite n’est jamais un bon signe pour une entreprise qui essaie de survivre, mais cela ne signifie pas toujours la fin de cette aventure. Comme pour de nombreuses entreprises confrontées à cette situation, bien que peu probable à ce stade, il est possible qu’Onkyo puisse survivre grâce à une réorganisation avec une nouvelle direction et de nouveaux investissements.

De plus, même si la société japonaise Onkyo disparait, VOXX et Sharp détiennent toujours l’activité audiovisuelle d’Onkyo et les droits d’utilisation de la marque Onkyo dans certaines régions. Les garanties devraient continuer d’être honorées et ses récepteurs AV et autres équipements continueront d’être fabriqués, à condition qu’ils puissent récupérer les puces nécessaires pour les assembler et les réparer. L’actuelle pénurie de composants n’est pas la raison principale qui explique le déclin d’Onkyo, qui a commencé bien avant la crise, mais cela a contribué largement à accélérer les choses.

