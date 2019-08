Souhaitant d’habitude s’affranchir de cette technologie, Sonos va lancer une enceinte compatible Bluetooth. Une enceinte portable qui sera le premier appareil de la marque à pouvoir diffuser de la musique par ce biais.

Sonos a su s’imposer au fil du temps comme un acteur majeur dans le monde de l’audio avec ses enceintes, barres de son ou encore subwoofer. Tous ces produits sans-fil se démarquaient de beaucoup par un aspect : le son n’était pas diffusé par Bluetooth.

Mais cela risque de changer d’ici peu puisque la marque prépare bel et bien une enceinte portable compatible avec cette technologie.

Wi-Fi et Bluetooth

Repérée lors de sa certification FCC, la S17 a été confirmée par The Verge comme étant une enceinte portable compatible Bluetooth.

Cette S17 fonctionnera de deux manières :

En Bluetooth, l’enceinte ne sera pas compatible avec l’application Sonos, Google Assistant et Amazon Alexa. Elle se comportera comme n’importe quelle enceinte Bluetooth classique.

En Wi-Fi, l’enceinte deviendra une enceinte Sonos à part entière et sera de nouveau compatible avec l’application, les assistants vocaux et Apple AirPlay.

Sonos précise que cette S17 est :

Une enceinte sans-fil à haute-performance faisant partie du système Sonos. La connectivité principale reste le Wi-Fi, mais le Bluetooth est disponible pour une utilisation simplifiée.

ZatsNotFunny a publié une image de cette enceinte qui se diffère des Sonos One avec un design plus arrondi.

Sur le dos de l’enceinte, on devrait trouver un bouton permettant de switcher entre le Wi-Fi et le Bluetooth, et un port USB-C pour recharger. Ce ne serait pas le seul moyen de recharger l’enceinte puisqu’un dock serait également disponible.

L’Apple HomePod et le Google Home Max utilisent un système de microphones pour détecter leur environnement et adapter ainsi le son diffusé. Cette S17 serait également capable de le faire.

Une sortie en automne prochain

Sonos a invité plusieurs médias pour la fin du moins d’août. Cette S17 et un autre produit devraient y être annoncés. On peut ainsi imaginer une sortie dans les semaines qui suivent donc courant automne.