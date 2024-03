Ces écouteurs sans fil proposent quelque chose de nouveau : une alternative aux somnifères

Vous avez du mal à trouver le sommeil ? Vous êtes réveillé en pleine nuit par les bruits extérieurs ? Les écouteurs pour dormir pourraient bien être la solution à vos problèmes. Voici la solution d'Anker.

Depuis 2017, les fabricants d’écouteurs sans fil tentent de proposer des modèles assez confortables pour être portés pendant la nuit. À part Bose, et encore pour des écouteurd très onéreux, aucun n’a vraiment réussi à convaincre les utilisateurs. C’est dans ce contexte qu’Anker a dévoilé son nouveau produit : le Soundcore Sleep A20.

Des écouteurs conçus pour bloquer le bruit

Le Soundcore Sleep A20 reprend la promesse des A10 : il n’y a pas de suppression active du bruit ici. À la place, les écouteurs sont équipés de ce qu’Anker appelle des « embouts auriculaires Twin-Seal » qui, selon l’entreprise chinoise, peuvent bloquer trois fois le bruit des embouts auriculaires en silicone typiques.

Les écouteurs sont également conçus pour diffuser le bruit blanc d’une « bibliothèque sonore incluse » dans le but de bloquer davantage les distractions externes. C’est d’ailleurs ce que proposent les Bose Sleepbuds II.

Anker affirme que leur conception compacte signifie qu’ils sont confortables même si vous aimez dormir sur le côté.

La durée de vie de la batterie est l’amélioration la plus importante de l’A20 par rapport à son prédécesseur. Les écouteurs offrent désormais jusqu’à 14 heures au lieu de 10 heures de lecture de bruit blanc en « mode veille » et jusqu’à 80 heures au total avec leur étui de chargement.

Si vous souhaitez vous endormir au son de la musique diffusée depuis votre téléphone, la durée de vie de la batterie des écouteurs tombe à 10 heures. C’est suffisant pour une bonne nuit.

Ne pas réveiller la personne qui dort à côté de vous

D’autres améliorations par rapport aux écouteurs de sommeil de première génération incluent une alarme intégrée conçue pour vous réveiller sans déranger personne qui dort à côté de vous, et la prise en charge de la « surveillance automatique du sommeil avec suivi de la position du sommeil ».

Et si vous les perdez, vous pouvez utiliser leur application pour que les écouteurs émettent une alerte pour vous aider à les sortir de votre literie.

Un lancement via Kickstarter

Le Soundcore Sleep A20 sera lancé via une campagne Kickstarter le 16 avril. Comme d’habitude, il convient d’être prudent avec les projets de financement participatif, même s’il s’agit ici d’une entreprise sérieuse et non d’une startup inconnue. Les écouteurs seront proposés à 150 dollars, mais seront disponibles à 90 dollars pendant la campagne de financement.

Face à la concurrence

Anker lance son produit après que Bose, son principal concurrent, ait abandonné ses écouteurs rivaux Sleepbuds II.

Trois anciens employés de Bose se sont lancés désormais seuls avec les Ozlo Sleepbuds, qui sont en production selon leur page Kickstarter pour de premières livraisons prévues en avril.