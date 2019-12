Oppo Enco Free : encore des copies d’AirPods de qualité

Oppo a présenté des écouteurs True Wireless qui seront vendus à moins de 100 euros en Chine.

En plus des deux nouveaux smartphones Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro, Oppo a présenté ses premiers écouteurs Enco Free. Ce sont des TWS : True Wireless Stéréo, des écouteurs sans fil comme les AirPods. Oppo, qui appartient au groupe BKK Electronics, suit donc Realme qui a présenté les siens il y a quelques jours.

Ces écouteurs TWS sont très similaires aux AirPods mais ils sont également très différents. Ce sont des écouteurs open-fit, à l’inverse des écouteurs intras, qui intègrent également des embouts en silicone pour mieux les maintenir dans les oreilles (quand vous faites du sport par exemple).

Avec une seule charge, ces écouteurs tiennent jusqu’à cinq heures, et au total avec le boîtier, l’autonomie devrait tenir jusqu’à 25 heures. Le boîtier se charge via USB Type-C et il n’y a pas de support de la charge sans fil. Selon Oppo, ces écouteurs fournissent un son de haute qualité, avec une connexion via Bluetooth 5.0, et de l’intelligence artificielle pour fournir de la réduction de bruit lors d’une conversation. Notez que ce n’est pas de la réduction de bruit active… de plus que le format open-fit limite la réduction de bruit passive.

Oppo promet aussi une latence audio de seulement 120 ms, ce qui serait mieux que les AirPods Pro et le même score que les écouteurs Realme (dont ils partagent sûrement une bonne partie des technologies). On notera également une protection contre l’humidité IPX4.

Ils sont prévus à 699 yuans en Chine (environ 90 euros HT), et nous n’avons eu aucune confirmation d’une disponibilité en Europe pour le moment.