RHA lance des écouteurs à réduction de bruit compatibles Bluetooth aptX

La marque britannique RHA a annoncé ses TrueControl ANC, des écouteurs intra-auriculaires true wireless à réduction de bruit qui profitent du codec Bluetooth aptX.

Le marché des écouteurs true wireless est tellement porteur que même des marques jusqu’à présent spécialisées dans les casques et écouteurs hi-fi commencent désormais à s’y lancer. Après Shure, c’est désormais au tour des Britanniques de RHA de lancer de nouveaux modèles d’écouteurs complètement sans fil.

La marque de Glasgow a en effet annoncé ce jeudi ses derniers écouteurs true wireless, baptisés RHA TrueControl ANC. Il s’agit en fait des troisièmes modèles d’écouteurs sans fil de la marque, après les RHA TrueConnect et TrueConnect 2 lancés respectivement en 2018 et l’été dernier. Avec ses TrueControl ANC, le constructeur écossais propose désormais davantage de fonctionnalités à commencer par la réduction de bruit active.

Des écouteurs compatibles Bluetooth aptX

Les RHA TrueControl ANC sont en effet équipés de deux microphones extérieurs pour analyser les bruits ambiants et les annuler à l’intérieur. Il s’agit par ailleurs d’écouteurs intra-auriculaires profitant donc d’embouts en silicone pour l’isolation passive. Du côté du son, RHA a intégré des trasnducteurs de 6 mm à ses écouteurs. Les TrueControl ANC profitent par ailleurs du Bluetooth 5.0 et des codecs audio SBC et AAC, mais aussi de l’aptX, plus rare sur des modèles true wireless. Notons que les écouteurs se contrôlent à l’aide de surfaces tactiles et que les modèles de RHA sont certifiés IPX4 pour leur étanchéité.

Selon RHA, les TrueControl ANC peuvent fonctionner pendant cinq heures avec la réduction de bruit activée, et pendant quinze heures supplémentaires à l’aide de la batterie intégrée au boîtier. La recharge peut quant à elle se faire à l’aide de la prise USB-C ou sans fil grâce à la compatibilité Qi du boîtier.

Les écouteurs TrueControl ANC de RHA sont disponibles en précommande au prix de 299,95 euros. Ils seront disponibles à la livraison à partir du 4 décembre prochain.