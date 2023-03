Le prochain produit de Nothing ne serait ni un smartphone ni des écouteurs... mais vraisemblablement une enceinte Bluetooth. Si cette piste se confirme, il s'agirait alors de la toute première tentative de la marque sur ce marché.

Nothing s’apprêterait à enrichir son catalogue avec un tout nouveau produit : une enceinte Bluetooth. C’est du moins ce qu’assure le site spécialisé 91Mobiles, qui a réussi à dégoter un premier visuel de l’accessoire. Ce dernier viendrait compléter l’offre actuelle de la start-up fondée par Carl Pei, principalement limitée à un smartphone (le Nothing Phone premier du nom) et deux paires d’écouteurs sans-fil (les Nothing ear (Stick) et Nothing ear).

À défaut d’en être certains à ce stade (d’autres rumeurs, dont celle d’une commercialisation prochaine de nouveaux Nothing ear, entrent en compte), cette enceinte Bluetooth pourrait tout à fait être le mystérieux nouveau produit évoqué par Carl Pei lors de son passage au MWC 2023. L’intéressé parlait alors d’une annonce le mois prochain.

Une enceinte… dont on ne sait pas grand-chose

Côté design, l’enceinte adopterait quoi qu’il en soit un look atypique qui correspond bien à l’identité de la marque. En forme de boîte, avec des boutons circulaires disposés sur les côtés et une étonnante poignée en plexiglas, cette dernière reprendrait les teintes chères à Nothing, tout en affichant le logo de la marque dans un anneau situé sur le partie supérieure de sa façade, entre deux tweeters. En dessous seraient logés deux transducteurs pour les graves. Des patins en silicone semblent enfin être installés sous l’enceinte pour lui offrir une bonne adhérence.

Notez qu’on n’ignore pour l’instant la fiche technique de cette enceinte. Difficile donc d’avoir une idée de ce qu’elle permettra sur le plan audio, en matière de connectivité ou même d’autonomie. On ne sait pas non plus quel serait son prix ni quand ce nouvel accessoire arriverait sur le marché. S’il s’agit bien du produit surprise évoqué par Carl Pei il y a quelques jours, nous devrions néanmoins en savoir plus d’ici quelques semaines.

