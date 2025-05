J’ai vu l’enceinte portable compacte plus puissante que Devialet : impressionnante, assourdissante et chinoise

Devialet, en situation délicate, doit sûrement trembler face à cette nouvelle enceinte portable. Conçue par un français en Chine, elle est plus puissante que la Devialet, tout en coûtant à peu près le même prix. Un véritable pied de nez.

Arsk 001 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

C’est un choc acoustique comme on en vit rarement dans une expo tech. Au Beyond Expo, en Chine, au beau milieu d’un hall d’hôtel gigantesque, assailli de visiteurs et de bruits ambiants, une enceinte portable a su faire taire la foule – au sens propre. Son nom : Arsk 001. Et c’est sans doute la seule véritable rivale sérieuse à la Devialet Mania… avec des décibels en plus.

Ce pavé compact, à peine plus volumineux qu’une bouteille d’eau, balance une puissance sonore stratosphérique – 240 watts RMS, 1500 watts en crête, et jusqu’à 108 dB SPL à un mètre. Elle est encore plus puissante que la Devialet Phantom.

En clair, ça hurle, c’est vraiment très impressionnant, mais sans casser les oreilles. Une qualité sonore limpide, une scène sonore étonnamment ample, même dans un espace aussi réverbérant qu’un hall d’hôtel bondé. Et tout ça, sans fil.

Une Devialet Mania chinoise ultra-puissante

La promesse est simple : offrir plus de puissance, plus d’autonomie, plus de modularité que l’enceinte Devialet Mania, pour un prix inférieur. Arsk vise les 1000 euros, soir le même prix que sa concurrente, pour plus de puissance que la Devialet. Mais il y a un hic : elle ne sera disponible qu’en Chine, pour l’instant.

Derrière ce tour de force, une start-up chinoise, cofondée par un entrepreneur français qui vit en Chine depuis de nombreuses années. Anthony Ribout est la tête pensante sonore de ce projet, entouré par une équipe chinoise, et basée à Shenzen. Le jeune français développe et conçoit des produits audio pour les plus grandes marques mondiales depuis une dizaine d’années.

Là où Devialet joue la carte du raffinement français externalisé, Arsk revendique fièrement sa chaîne locale, avec des composants de très haute volée : processeur audio HD 24 bits / 192 kHz, doubles woofers en dôme d’aluminium, distorsion THD+N inférieure à 0,1 %. Du très sérieux.

Attention toutefois, une enceinte se teste en laboratoire, pour pouvoir vraiment comparer ses performances sonores à la concurrence. Pour le moment, on a seulement eu le droit à une petite démonstration. Impressionnante, mais qui devra passer par la case d’un test en bonne et due forme avant de se faire un avis définitif.

Autonomie et connectivité : du lourd

Mais ce qui impressionne autant que le son, c’est la polyvalence. On est loin du simple haut-parleur Bluetooth. L’Arsk 001 joue en multiroom via Wi-Fi, supporte AirPlay 2, Bluetooth 5.0, l’HDMI ARC pour une utilisation comme barre de son, et peut même recharger votre téléphone avec son port USB-C, façon power bank.

Son autonomie ? Jusqu’à 40 heures, avec une recharge rapide : 80 % de batterie en 2 heures. Contre 10 heures et 3 heures pour la Devialet Mania.

La cerise sur le caisson : son indice IP67, qui la rend parfaitement résistante à l’eau et à la poussière. On parle d’une enceinte premium, nomade et baroudeuse. D’ailleurs, elle s’aimante élégamment à un dock de charge magnétique (optionnel), pour devenir une pièce centrale dans le salon.

Une expérience matérielle et sonore maîtrisée

Ce qui frappe, c’est cette sensation d’un produit déjà abouti. ARSK ne joue pas l’effet waouh gadget, elle livre une expérience audio de très haut niveau, cohérente et mature. Le châssis en aluminium anodisé, la forme toroïdale brevetée pour optimiser la diffusion du son, les appairages stéréo sans fil : tout respire la rigueur d’un design pensé dans les moindres détails.

On est loin, très loin même, du produit chinois “cheap”. Ici, quand on soulève l’enceinte, on se rend compte de la qualité, rien qu’à travers le poids (6,9 kg) et les matériaux utilisés.

Une vraie déclaration de guerre à l’élitisme Devialet. Une enceinte sans compromis, pensée pour séduire autant les audiophiles pointus que les geeks en quête d’objets techno désirables. Il ne manque qu’une chose : une sortie internationale, et une notoriété.

Malheureusement, l’arrivée en Europe et aux USA ne devrait pas se faire tout de suite, notamment à cause de la guerre commerciale entre la Trump et la Chine.