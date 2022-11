Après les 110 km/h en France, c’est l’Autobahn sans limitation de vitesse qui agite l’Allemagne

La question de la limitation de vitesse sur les autoroutes n'est pas uniquement soulevée en France, c'est également le cas en Allemagne. Il est question de la fin des Autobahn sans limitation de vitesse.

La limitation de vitesse a toujours été un sujet de discorde. Il suffit de voir la contestation autour de la limitation à 80 km/h en juillet 2018 pour le comprendre. Et, alors que le gouvernement français souhaite réduire les dépenses énergétiques du pays, la question de l’abaissement de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes françaises refait surface. Cette idée ne date pas d’aujourd’hui, elle avait notamment été proposée en 2019 par la Convention Citoyenne pour le Climat.

En France, le débat fait donc rage. Mais, c’est aussi le cas chez nos voisins allemands. Depuis de nombreuses années déjà, l’idée de supprimer les portions illimitées sur l’Autobahn revient dans les discussions. Certaines personnalités, comme Sebastian Vettel s’en étaient même mêlées, ce dernier militant alors en faveur de la mise en place d’une limitation de la vitesse.

Depuis cette prise de parole en octobre 2021, rien ne s’est passé. Malgré le contexte, il semblerait que cela ne soit pas encore pour demain. Interrogé dans le podcast politique « Lage der nation », traduisez par « l’État de la nation », le leader du Parti libéral-démocrate (FDP) et ministre fédéral des Finances Christian Lindner ne s’est pas montré très ouvert à cette mesure.

Uyy… Germany's Porsche-driving Finance Minister Christian Lindner said he's OK to reduce speed on the Autobahns if the Greens slaughter a holy cow, too.

"I would be ready right away to say that we introduce a speed limit in Germany if the nuclear power plants run longer."

— Hans von der Burchard (@vonderburchard) November 10, 2022