La marque au losange Renault a levé le voile sur la grille tarifaire allemande de sa ZOE électrique dernière génération. L’occasion de se faire une idée plus ou moins précise de son futur prix français.

Le mois de juin 2019 a été l’occasion pour l’entreprise français Renault de passer à l’offensive sur le créneau de l’électrique. Après une intronisation remarquée de la Peugeot e-208, véritable concurrente du fleuron tricolore, la marque appartenant à l’alliance Nissan-Mitsubishi n’a pas hésité à riposter en présentant la troisième et dernière génération de sa ZOE électrique.

Entre 24 000 et 36 000 euros

L’occasion pour la communauté de découvrir un modèle au design plus abouti et aux performances améliorées, bien que la e-208 affiche de véritables atouts esthétiques et techniques. Le fait est que la ZOE 2019 restait orpheline de toute grille tarifaire officielle : un manque plus ou moins comblé au regard du communiqué de presse allemand publié par le groupe le 1er juillet 2019.

Renault a en effet révélé la grille tarifaire de son futur produit à nos voisins d’outre-Rhin, non sans lister plusieurs niveaux de finition que l’on pourrait, ou non, retrouver au sein l’Hexagone. Hors achat de la batterie, la version ZOE Life ZE 50 coûtera la bagatelle de 23 900 euros. Pour rappel, cette nouvelle mouture embarque une batterie de 52 kWh lui conférant une autonomie de 390 kilomètres.

Renault ZOE 2019 : plusieurs finitions au programme

Le niveau de finition Experience, équipé d’un moteur R110 (80 kW) et d’une batterie identique à la Life, tutoiera les 24 900 euros. Ajoutez 1000 euros pour vous procurer une motorisation plus puissante – le moteur R115 de 100 kW. La déclinaison Intens se dote quant à elle d’un moteur R115 et d’une batterie ZE 50 (52 kWh, donc), pour la somme de 27 900 euros. Ajoutez 8090 euros de plus pour l’achat de la batterie, garantie huit ans ou 160 000 kilomètres pour 66 % de sa capacité de charge.

Récapitulatif

Renault ZOE Life ZE 50 : 23 900 euros / 31 990 euros avec l’achat de la batterie

Renault ZOE Experience ZE 50 R110 : 24 900 euros / 32 990 euros avec l’achat de la batterie

Renault ZOE Experience ZE 50 R115 : 25 900 euros / 33 990 euros avec l’achat de la batterie

Renault ZOE Intens ZE 50 : 27 900 euros / 35 990 euros avec l’achat de la batterie

A savoir maintenant si la multinationale appliquera les mêmes tarifs en France. Avec un lancement à l’automne 2019, Renault devrait logiquement communiquer sur ce sujet incessamment sous peu.