Pininfarina lance une édition (très) limitée à 2,6 millions d’euros de la Battista, son hypercar électrique

Pininfarina, ancien designer de Ferrari, lance une édition limitée « Anniversario » de la Battista, son hypercar électrique. Son prix ; 2,6 millions d’euros. Cinq modèles seulement sont disponibles dans le monde.

Pininfarina, ça ne vous dit rien ? Derrière ce nom se cache l’un des plus grands designers de l’Histoire de l’automobile. Pendant 60 ans, Sergio Pininfarina a dessiné les véhicules mythiques de Ferrari. Parmi les plus connues : la Dino 246 GT, la Testarossa, l’Enzo ou encore la célèbre F40.

Depuis 2018, Pininfarina est devenu un constructeur à part entière. S’il continue de dessiner pour d’autres marques notamment TOGG, il développe en parallèle ses propres modèles. La Battista, son hypercar électrique, figure sans doute parmi les plus étonnantes.

Présentée en 2019 au Salon International de l’Automobile de Genève (annulé cette année), elle affiche des caractéristiques hors norme : 1900 chevaux (quatre moteurs), 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et autonomie de 450 km (batterie de 120 kWh).

De quoi ranger le Porsche Taycan au garage ? Sans aucun doute. Mais la Battista coûte jusqu’à 20 fois plus cher. Limitée à 150 exemplaires elle est fabriquée par la marque Rimac Automobili et sera livrée fin 2020.

Pininfarina Battista : une édition Anniversario disponible en 5 exemplaires

Comme si la Battista n’était pas déjà assez exclusive, Pininfarina lance une édition Anniversario encore plus limitée. Disponible en cinq exemplaires seulement dans le monde, elle est vendue 2,6 millions d’euros.

En plus des atouts de la version standard, Pininfarina affuble l’édition Anniversario d’un pack « Furiosa ». Le constructeur a légèrement modifié le design du véhicule avec des ailes, un aileron et une calandre remodelés afin d’améliorer l’aérodynamisme. Les roues, elles, s’allègent de 10 kg et s’élargissent à l’arrière.

La Battista Anniversario sera fabriquée à la main à Cambiano en Italie, ce qui explique en partie son prix exorbitant. Après 60 ans passés chez Ferrari, on n’en attendait pas moins de Pininfarina.

Cette annonce illustre l’explosion des véhicules 100 % électriques dans l’industrie automobile. Les grandes marques s’y mettent toutes, y compris les plus haut de gamme. Récemment, Cadillac annonçait la présentation imminente de son SUV 100 % électrique. À terme, la marque (propriété de General Motors) souhaite proposer plus de véhicules électriques que de modèles thermiques dans son catalogue.