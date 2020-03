Apex AP-0 : ce bolide électrique fonce à 300 km/h pour un prix à six chiffres

Produit à partir du quatrième trimestre 2022, le concept car électrique Apex AP-0 en a clairement sous le capot. Cette sportive aux 515 kilomètres d’autonomie s’arrachera au prix de 164 000 euros.

Avec son look d’hypercar, l’Apex AP-0 risque d’en séduire plus d’un. Cette sportive électrique imaginée puis développée par la société britannique Apex, elle-même fondée par les frères Jason et Gary Leung en 2018, a récemment fait l’objet d’une présentation vidéo en première mondiale. En lieu et place d’une exhibition inédite au salon automobile de Genève 2020, annulé à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Une autonomie plus que décente sur le papier

Introduite sous forme de concept car, l’automobile propose une fiche technique alléchante : le 0 à 100 km/h abattu en 2,3 secondes ravira les férus de vitesse grâce aux 650 chevaux développés par son moteur, pour un couple de 580 Nm. D’un poids de 1200 kilos, l’engin, dont le châssis est fabriqué en fibre de carbone, file à une allure maximale de 305 km/h.

Les instigateurs du projet n’ont pas pour autant sacrifié son autonomie, établie à 515 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP, grâce à une batterie de 90 kWh installée au niveau du plancher. Côté recharge, la marque d’outre-Manche évoque des temps impressionnants : 15 minutes pour retrouver 80 % d’énergie, soit une puissance de recharge tutoyant les 350 kW (peu de bornes le permettent), comme le suggère Automobile Propre.

La planche à billets, s’il vous plaît

A cela s’ajoute une kyrielle de capteurs et de caméras, dont un Lidar, pour un niveau d’autonomie atteignant le stade 3, assure le communiqué de presse. Plusieurs aides à la conduite comme le freinage d’urgence automatique, un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au maintien de voie et une cartographie connectée seront donc logiquement de mise. Pour les plus séduits, il n’y a plus qu’à débourser la somme de 150 000 livres, ou 164 000 euros, pour recevoir l’Apex AP-0 début 2023.