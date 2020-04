Audi A6 Avant 55 TFSI e Quattro : Audi lance une version hybride de son break

Audi annonce l’arrivée de l’A6 Avant 55 TFSI Hybride Rechargeable, une déclinaison électrique de son break. La puissance cumulée atteint 367 chevaux pour un 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes.

Après la version hybride rechargeable de son A6 Berline, Audi décline donc le moteur électrique sur son A6 break. Baptisée A6 Avant TFSI e Quattro, elle intègre un moteur 2,0 TFSI de 252 chevaux et 350 Nm de couple. La partie électrique repose sur un motopropulseur développant 142 chevaux. La puissance cumulée atteint donc 367 chevaux et grimpe à 500 Nm de couple dès 1250 tr/min. Le 0 à 100 km/h est atteint en 5,7 secondes et les émissions de CO2 seront inférieures à 50 grammes par kilomètre (entre 44 et 48 g/km exactement)

Equipement de série premium, consommation réduite

Audi annonce que cette nouvelle motorisation promet une consommation de carburant de 2,1 L / 100 km maximum. En tout électrique, l’autonomie atteint 51 kilomètres et la vitesse maximale 135 km/h. La recharge (que l’on pourra gérer depuis l’application myAudi) n’est compatible qu’avec des bornes délivrant au maximum 7,4 kW. Comptez 2h30 pour une charge complète, annonce le constructeur.

Audi se montre particulièrement généreux sur l’équipement de série. De base, vous retrouverez donc le pack carrosserie S line, les phares Matrix LED et les jantes aluminium de 19 pouces accompagnées de la suspension sport. Dans l’habitacle, le Virtual Cockpit promet une excellente expérience de conduite et un confort certain.

L’Audi A6 Avant 55 TFSI e Quattro est proposée au prix de 71 940 euros en Allemagne. En France, le tarif devrait être légèrement supérieur. Une somme conséquente qui la positionne face aux modèles de Tesla. Si la Model S et la Model X coûtent bien plus cher (plus de 100 000 euros), le prix d’une Model 3 suréquipée avoisine celui de cette Audi A6 Avant TFSI. Reste que la cible n’est pas forcément la même, puisque la Model 3 n’est pas un break mais une berline.

Quoi qu’il en soit, Audi confirme sa volonté d’investir dans des projets plus eco-friendly. Le constructeur allemand prévoit entre autres de lancer cinq modèles 100 % électriques en 2020 (gamme e-Tron) en plus de ses modèles hybrides. Une nouvelle petite citadine 100 % électrique, concurrente de la Tesla Model Y, figure sans doute parmi ses modèles les plus attendus.