RedE 2GO : 300 km d’autonomie pour ce scooter électrique français à moins de 7000 €

Le constructeur français RedE a présenté dans les moindres détails son scooter électrique RedE 2GO, capable de parcourir jusqu’à 300 kilomètres en une seule charge. Les précommandes de la version 50cc ouvriront le 18 mai prochain.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la présentation du scooter électrique RedE 2GO attire forcément l’attention. De un, parce que l’entreprise à l’origine de ce projet est française, et de deux, parce que ce modèle jouit d’une large autonomie de 300 kilomètres. Le deux-roues a fait l’objet d’un communiqué de presse détaillé dans lequel la marque tricolore distille l’ensemble de ses caractéristiques.

Quatre batteries interconnectées

En premier lieu, sachez que le modèle a pour l’occasion été décliné en deux versions : l’une de 50cc, dont la vitesse de pointe ne dépassera donc pas les 50 km/h, l’autre de 125cc. Parce que doté d’une puissance différente, le binôme bénéficie d’un rayon d’action différent : 300 kilomètres pour le premier, 200 kilomètres pour le second. Une autonomie parmi les plus accrues du marché qui fait office d’argument de poids lors d’un achat.

Pour atteindre un tel seuil, la société a développé son propre système intelligent de gestion de batteries, intitulé RED.E BBI. Ce dispositif « gère simultanément les quatre batteries interconnectées de 12 kWh embarquées dans le RedE 2GO », explique le communiqué de presse, qui poursuit : « Avec le système RED.E BBI, si l’une des batteries tombe en panne les autres continuent à fonctionner normalement ».

Attirail technologique

La durée de vie des batteries s’élève quant à elle à 2500 cycles, soit 180 000 kilomètres et dix années d’utilisation, assure le fabricant. Le temps de recharge total du véhicule s’élève par ailleurs à quatre heures. L’engin se démarque également par l’attirail technologique que les instigateurs du projet lui ont attribué, à l’image du RED.E SODB, un ordinateur de bord conçu en interne.

Ce dernier « détecte en amont les pièces qu’il faudra faire réparer avant même qu’elles ne soient défectueuses. Ceci permet au propriétaire du RedE 2GO de programmer à l’avance ses révisions ce qui facilite l’organisation de son agenda serré », peut-on lire. Une application dédiée — RedE App — donne aussi accès à une série d’informations en temps réel : état des pièces, charge des batteries, localisation GPS.

RedE 2GO : quelles grilles tarifaires ?

Cette application permet également de verrouiller automatiquement le scooter lorsque l’utilisateur s’éloigne du modèle, et inversement lorsqu’il se rapproche. Notons aussi la présence d’un « système gyroscopique qui rend possible la détection des chutes, la détection antivol, l’alerte automatique des secours en cas d’accident et l’ajustement automatique de la puissance en montée pour gravir des pentes de 60 % », peut-on lire dans les colonnes de Caradisiac, à l’origine d’une interview.

Enfin, un écran tactile de sept pouces installé au milieu du guidon pourra faire office de GPS, et affichera aussi les bornes de recharge les plus proches. La version 50cc sortira cet été au prix de 3990 euros avec une seule et unique batterie, et non quatre. Autrement dit, le scooter pourra avaler jusqu’à 65 kilomètres.

Ouvertures des précommandes le 18 mai

Pour l’achat du pack complet, comptez 990 euros TTC pour chaque nouvelle batterie, nous a confirmé au téléphone le chef de projet marketing et communication. Deux batteries permettront donc de rouler 130 kilomètres (4980 euros), contre 220 kilomètres avec trois batteries (5970 euros) et 300 kilomètres avec quatre (6960 euros).

La version 125cc débarquera un peu plus tard dans l’année, alors que les précommandes ouvriront le 18 mai prochain sur cette adresse. Pour le réseau de distribution, soyez rassurés : « Nous avons des concessions partout en France et sommes présents dans toutes les villes de plus de 80 000 habitants », a affirmé à la marque à Caradisiac.