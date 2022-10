Cette magnifique moto électrique compacte et sportive annonce la couleur

La marque californienne Super73 dévoile une nouvelle vidéo mettant en scène sa dernière création, une moto électrique baptisée C1X. Encore au stade de prototype, elle reste encore mystérieuse sur sa fiche technique.

Si les voitures électriques sont devenues courantes, voire presque banales, les motos électriques le sont quant à elles encore un peu moins. Néanmoins, de plus en plus de marques se lancent sur ce créneau, qu’il s’agisse de nouveaux constructeurs comme Zero Motorcycles ou des plus traditionnels comme Harley-Davidson ou Kawasaki. Mais connaissez-vous Super73 ?

Une moto prometteuse

Il s’agit d’une jeune marque fondée en 2016 en Californie du Sud, qui puise son inspiration dans l’univers des années 1970. Si la firme propose déjà plusieurs modèles de vélos électriques, celle-ci souhaite désormais se lancer sur un marché bien différent, celui de la moto.

Un segment de plus en plus concurrentiel, avec l’arrivée de nombreux constructeurs, comme le chinois Dayi ou encore le français Sodium Cycles, qui a dévoilé en janvier dernier au CES de Las Vegas une petit moto électrique baptisée Xubaka. Quelques mois plus tard, au mois de mars, Super73 levait quant à elle le voile sur un inédit concept annonçant sa première vraie moto.

Il s’agit du C1X, qui n’avait à l’époque pas donné beaucoup d’informations à son sujet, et qui n’avait alors été montré qu’en photo. Quelques mois plus tard, la marque californienne fait à nouveau parler d’elle en publiant une vidéo de sa moto en action.

À noter qu’il ne s’agit pour l’heure que d’un prototype, qui semble plutôt proche de la production. Mais pour l’heure, Super73 ne donne que très peu d’informations à son sujet. Le site de la marque se contente, en effet, d’évoquer une batterie se chargeant à 80 % en moins d’une heure et une vitesse dépassant les 120 km/h.

Une autonomie correcte

Heureusement, les journalistes du site Electrek semblent être plutôt bien renseignés et nous donnent quelques informations supplémentaires. Ces derniers soulignent que cette C1X devrait peser moins de 136 kilos et afficherait une autonomie de 160 kilomètres environ en ville. Un chiffre tout à fait honorable pour un modèle qui n’est pas vraiment conçu pour la performance.

Rien n’a en revanche été dit sur la capacité de la batterie, alors que tous les détails n’ont probablement pas encore été finalisés. Selon le site, cette nouvelle création devrait se situer entre le vélo électrique haut de gamme et la petite moto électrique. La Super73 C1X est dotée de feux à LED et de jantes de 15 pouces ainsi que d’un empattement réduit pour améliorer l’agilité.

Reste désormais à savoir quand la version de série verra enfin le jour, et surtout à quel prix. À titre de comparaison, la Dayi E-Odin 2.0, qui affiche une vitesse maximale de 100 km/h environ pour une puissance de 6 kW est affichée à à partir de 5 079 euros en France.

