Kawasaki veut rattraper son retard et préparerait deux nouvelles motos électriques

Un peu à la traîne en matière d’électrification, Kawasaki serait actuellement en train de travailler sur deux nouvelles motos électriques. Elles pourraient être présentées cette année.

Si certaines marques comme Harley-Davidson ou encore KTM se sont mises à la moto électrique, toutes ne vont pas au même rythme. Car contrairement à l’automobile, ce type de motorisation en est encore à ses balbutiements dans l’univers de la moto, même si son développement s’accélère.

De son côté, Kawasaki accuse toujours un certain retard face à ses concurrents. Néanmoins, celui-ci devrait bientôt être rattrapé, alors que la firme japonaise avait annoncé l’an dernier sa volonté de lancer pas moins de trois motos électriques d’ici à la fin de l’année. Au total, dix modèles devraient voir le jour d’ici à 2025.

Deux modèles en préparation

Si elle n’avait donné aucune information à leur sujet, la marque semble préparer activement leur lancement, dans le plus grand secret. Ou presque, car le site Motorcycle a réussi à mettre la main sur quelques informations, et notamment le numéro de série de deux de ces futurs modèles, à savoir NX011AP et NR011AP. Comme le rappellent les spécialistes, « NX » pourrait désigner une moto de la catégorie « Super Sports » tandis que « NR » désignerait la catégorie « Sports ». À titre d’exemple, la Ninja 400 fait partie de la première tandis que la Z400 occupe la seconde.

Les deux motos en préparation devraient donc avoir des caractéristiques techniques similaires à ces deux modèles déjà existants. Mais qu’est-ce qui indique qu’elles sont électriques ? Les colonnes de droite. Celles-ci indiquent d’ordinaire la cylindrée, or les lignes concernant les deux nouveaux modèles sont vides. De quoi en déduire qu’elles ne sont pas propulsées par un moteur thermique comme les autres. Ce qui est logique, lorsque l’on se rappelle des annonces de la marque concernant son plan produit.

Deux modèles 125

En regardant la dernière colonne, nous pouvons voir la puissance en kW, annoncée à 11 pour les deux motos, ce qui correspond à 14,8 chevaux très précisément. Ces nouveaux modèles devraient donc entrer dans la catégorie des motos électriques 125 et seraient un peu plus puissantes que la Z125 Pro, du haut de ses 14,5 chevaux. Elles ne pourront en revanche pas concurrencer la Harley-Davidson LiveWire, qui affiche quant à elle pas moins de 106 chevaux.

Par ailleurs, on ne connaît pas encore le nom qui sera donné à ces deux modèles inédits. Si la date de présentation n’a pas été officialisée, tout porte à croire que ceux-ci seront révélés en octobre, lors de l’Intermot ou en novembre à l’occasion de l’EICMA qui se déroulera à Milan.

