Kawasaki prend d’assaut les motos électriques : ce que l’on sait sur sa grande offensive

Alors que l’on s’attendait à apercevoir un premier concept au prototype de moto électrique Kawasaki, le constructeur japonais a finalement déballé sa stratégie des quatre prochaines années.

Le salon de l’EICMA 2021 (23 – 28 novembre) aurait été l’occasion parfaite pour Kawasaki d’introduire en grande pompe la toute première moto électrique de son histoire. Mais il n’en est rien, malgré les rumeurs insistantes des derniers jours. En lieu et place, le groupe a surtout présenté sa feuille de route des prochaines années.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son cahier des charges est sacrément fourni en projets divers. Hiroshi Ito, président de Kawasaki Motors, a ainsi annoncé l’arrivée de trois bécanes branchées dans le courant de l’année 2022. Le premier modèle serait même attendu dans les prochains mois.

10 motos électrifiées d’ici 4 ans

En revanche, pas un indice n’a filtré sur les noms, design et caractéristiques des futurs produits. À ce jour, le flou est total, alors que l’on s’attendait à découvrir en chair et en os une première moto. Kawasaki reste également mystérieux sur son calendrier de l’année 2022.

Entre la présentation d’une moto, le lancement de sa production et la mise en concession, de longs mois peuvent s’écouler pour arriver au bout de ce processus. Toujours est-il que Kawasaki ne compte pas s’arrêter sur cette lancée, puisqu’il prévoit d’ajouter à son catalogue sept autres motos électriques ou hybrides d’ici 2025, pour un total de dix modèles.

2035, la bascule

Dans un avenir plus lointain, 2035 plus précisément, la firme nipponne compte totalement abandonner le 100 % thermique pour se concentrer exclusivement sur les motorisations hybrides et électriques. En clair : Kawasaki entame un changement majeur qui devrait bouleverser son offre dans les quinze années à venir.

Et en réalité, ce n’est pas trop tôt. Car en face, la concurrence est déjà bien installée avec un Zero Motorcycles fort d’un catalogue garni et varié, qu’il sera compliqué d’aller chercher. Dans une moindre mesure, mais à ne pas sous-estimer, SuperSoco place lui aussi ses pions : sa première moto électrique a d’ailleurs fait ses débuts au salon milanais.

