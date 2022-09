Entre tout-terrain et longs voyages, cette moto électrique va ravir les baroudeurs

Zero Motorcycles dévoile sa nouvelle DSR/X, un maxi-trail, affichant une autonomie allant jusqu'à 357 kilomètres en une seule charge. Tout juste lancée, elle est affichée à moins de 30 000 euros.

Depuis quelques années, les motos passent elles aussi à l’électrique. On pense bien sûr à Harley Davidson avec sa LiveWire mais également à KTM ou encore à Kawazaki, qui a annoncé en 2021 sa volonté de lancer trois motos électriques d’ici fin 2022. Mais si les marques généralistes adoptent cette motorisation, d’autres constructeurs se sont lancés sur ce segment dès leurs débuts. C’est notamment le cas de Zero Motorcycles, qui dévoile sa toute nouvelle création.

Une belle autonomie

Il s’agit de la DSR/X, un maxi-trail tout-terrain 100 % électrique, qui devrait alors rivaliser avec les BMW GS, Triumph Tiger et autres Honda Africa Twin. Conçu pour un usage hors des sentiers battus, cette nouvelle venue dans la gamme se dote de roues de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces à l’arrière, tandis que les suspensions profitent d’un débattement de 190 millimètres, comme le précise le site de la marque.

De quoi rouler sur tous les terrains sans aucune difficulté. La moto se veut également sportive, avec une hauteur de selle relativement basse par rapport à la moyenne, affichée à 828 millimètres. Polyvalente, elle propose aussi pas moins de cinq modes de conduite, à savoir Sport, Street, Eco, Rain et Canyon.

Cette nouvelle venue dans la gamme embarque un tout nouveau moteur électrique affichant une puissance de 75 kW, soit environ 100 chevaux pour un couple de 225 Nm. La vitesse maximale est quant à elle affichée à 180 km/h tandis que le 0 à 100 km/h n’est pas connu. Son poids contenu de 247 kilos laisse toutefois penser que les performances seront au rendez-vous.

Équipée d’une nouvelle batterie lithium-ion de 17,3 kWh, la nouvelle DSR/X affiche alors une autonomie pouvant aller jusqu’à 290 km en ville. Il est toutefois possible d’atteindre les 375 km grâce au Power Tank de 20,9 kWh. La recharge s’effectue ainsi en deux heures environ sur une prise 6,6 kW, un temps qui peut être abaissé à une heure avec le module de charge « rapide » d’une puissance 12,6 kW. En cycle mixte, il faut tabler sur 172 km avec la petite batterie de 17,3 kWh et donc approximativement 200 km avec la plus grosse batterie.

Un équipement complet

En plus de profiter d’une courroie de transmission spécifique en carbone conçue pour un usage tout-terrain, cette nouvelle Zero DSR/X s’offre une multitude d’équipements de série. Parmi eux, un tableau de bord numérique de 5 pouces personnalisable grâce à l’application disponible pour iOS et Android.

La moto est également équipée de la dernière version du système d’exploitation Zero Motocycle, baptisé Cypher III+ et offrant de nombreuses fonctionnalités, tels que le mode parking permettant de passer des obstacles difficiles et de se garer plus facilement ainsi que la navigation virage par virage. À noter que cette nouvelle venue est la première moto électrique équipée du contrôle de stabilité (MSC) tout-terrain de Bosch.

Un coffre de 20 litres est également disponible, complété par deux rangements supplémentaires de 5 litres. Il est possible d’opter en option pour des accessoires tels qu’un pare-brise plus grand ainsi que des sacoches additionnelles. La nouvelle Zero Motocycles DSR/X est déjà disponible à la commande à partir de 26 775 euros et proposée en deux couleurs, vert clair ou blanc.

